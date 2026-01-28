Senadora Carvajal valora despacho de Ley de Incendios y subraya urgencia tras catástrofes forestales

Con una amplia mayoría, la Sala del Senado aprobó el martes la Ley de Incendios Forestales, tras despachar las normas que no habían sido objeto de observaciones durante su tramitación legislativa.

Luego de la votación, la senadora Loreto Carvajal (PPD), integrante de la Comisión de Agricultura, destacó el trabajo realizado en el Congreso y el rol del Ejecutivo en la tramitación del proyecto. En ese contexto, señaló que “quiero valorar profundamente el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Agricultura con nuestra colega, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS), lo propio también en la Comisión de Hacienda, pero particularmente la disposición del Ejecutivo a avanzar en esta materia donde hemos señalado se requiere una institucionalidad fortalecida“.

La legisladora recordó que, en medio de la catástrofe por los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, había interrumpido al Presidente Gabriel Boric durante un punto de prensa para plantear la urgencia de avanzar en la aprobación del proyecto.

En esa ocasión, Carvajal había cuestionado la demora en la tramitación, señalando que “no lo ha puesto en tabla”, en referencia a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón. Ante esa situación, el mandatario aseguró que el proyecto era una prioridad para el Ejecutivo.

Respecto al retraso en la discusión legislativa, la senadora explicó que desde su sector impulsaron su avance con rapidez. “Hicimos mucha fuerza porque se viera de manera rápida. Lamentamos que, efectivamente, no hayamos tenido en curso esa ley, pero hoy día valoramos lo que ha ocurrido en el Senado, mayoritariamente aprobada y en donde se ha despachado justamente esta ley”, afirmó, recordando que la iniciativa había sido ingresada en marzo de 2025 a la Comisión de Hacienda.

PURANOTICIA