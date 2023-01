Senadora Carvajal anuncia que votará en contra de la nominación de Ángel Valencia para Fiscal Nacional

La senadora Loreto Carvajal, del PPD, informó este jueves que votará en contra del candidato nominado por el Presidente Gabriel Boric para el cargo de Fiscal Nacional, el abogado Ángel Valencia.

La parlamentaria oficialista indicó que el nombramiento “es una tremenda decepción, lo señaló la ministra (Marcela) Ríos al decir que ‘la tercera es la vencida’, pero mi opinión es que el gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores en este contexto”.

"Quien debe tener los estándares, no solo éticos, sino que también profesionales para dirigir una institución tan relevante como la Fiscalía Nacional, debe ser la reserva moral para perseguir el crimen organizado, para entender que la defensa de base a la riqueza de algunos contra causas sentenciadas de abuso de menores y contra mujeres no puede estar sino apartado de lo que significa hoy día la elección del Fiscal Nacional”, afirmó.

La legisladora indicó que “por cierto que votaré en contra y espero, como muchos y muchas han señalado, que haya de verdad una reflexión profunda respecto a qué es lo que está recibiendo de información el Presidente y cuáles son los antecedentes que llevan, efectivamente, a esta determinación”.

“El nombre del señor Valencia, descartado en dos oportunidades anteriores y hoy puesto sobre la mesa atendiendo sus cualidades profesionales, no sé de qué tipo, por supuesto que llama la atención respecto a cómo se llega a un nombre descartado en dos ocasiones anteriores”, aseveró.

Carvajal explicó que en esta nominación hay acción “de senadores de gobierno, de senadores de oposición y me imagino que aquí hay también un trabajo externo a este Senado, pero que genera una influencia de tal magnitud que nos pone ahora en tela de juicio a este Senado. Yo no quiero, como senadora, ser cómplice de una acción que, en definitiva, no genera los estándares, no genera la reserva moral de justicia, no genera la transparencia que debe acompañar una nominación tan relevante como es el de Fiscal Nacional”.

PURANOTICIA