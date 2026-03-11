Corte de Apelaciones de San Miguel confirma prisión preventiva de exministra Vivanco y descarta "desatención" a su estado de salud

La defensa de Ángela Vivanco presentó un recurso de amparo para revertir la prisión preventiva dictada en su contra por el caso “Muñeca bielorrusa”.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió rechazar la acción, confirmando la medida cautelar.

El recurso había sido inicialmente declarado inadmisible, pero la Corte Suprema ordenó su revisión. La solicitud buscaba dejar sin efecto la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había ratificado la prisión preventiva de la exministra del máximo tribunal, imputada por cohecho y lavado de activos.

En fallo unánime, la Segunda Sala de San Miguel -integrada por la ministra María Soledad Espina Otero, el ministro Juan Carlos Silva Opazo y la abogada Paula Manzo Saguez- descartó irregularidades en la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

“La presente acción constitucional de amparo no puede prosperar, desde que no se advierte la existencia de un acto ilegal que amenace, perturbe o prive a la amparada de su libertad personal o seguridad individual”, señala la resolución.

El tribunal enfatizó que tanto la resolución inicial como la confirmación fueron emitidas por jueces competentes y dentro de un procedimiento legalmente tramitado.

Además, precisó que “tampoco se advierte desatención del estado de salud de la amparada, ni de las condiciones de cumplimiento de la medida cautelar, desde que tales antecedentes fueron ponderados por el tribunal al resolver”.

Finalmente, la Corte concluyó que “la resolución cuestionada se encuentra ajustada a derecho, por lo que necesariamente este arbitrio debe ser desestimado”.

