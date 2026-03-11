Nuevo ministro de la Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

Tras la ceremonia de cambio de mando, el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot (RN), se refirió a la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, marcada por una votación estrecha que dio la presidencia al UDI, Jorge Alessandri.

El secretario de Estado, encargado de articular la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, subrayó que se trató de una definición autónoma: “Esta es una decisión soberana de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también del Senado. Ellos han elegido sus autoridades democráticamente y, por lo tanto, nosotros como Ejecutivo lo que nos corresponde es acatar lo que se ha resuelto y trabajar muy armoniosamente con ambas mesas”.

La sesión estuvo cargada de tensión, pues Alessandri superó por apenas tres votos a Pamela Jiles (PDG), quien inicialmente contaba con el respaldo de la izquierda, la DC y su propio partido. El desenlace se produjo porque Felipe Camaño (IND-DC) y Jaime Mulet (FRVS) optaron por apoyar al candidato de la UDI, mientras que Cristian Contreras (PDG) votó por Juan Marcelo Valenzuela, también de su colectividad.

Consultado por las acusaciones de Jiles, quien aseguró que el ministro del Interior Claudio Alvarado “se mantuvo en vela” para asegurar el triunfo de Alessandri, García Ruminot respondió: “La información de que la Cámara de Diputados iba a ser presidida por el diputado Jorge Alessandri, yo la tenía ayer temprano. Así que puede ser que el ministro Alvarado se haya pasado la noche en vela, pero probablemente por otros temas, por otras materias”. Y añadió: “Nosotros ya ayer en la tarde estábamos muy tranquilos”.

Respecto de si conocía de antemano el voto de Camaño, ahora vicepresidente de la Corporación, el ministro evitó dar detalles: “No puedo entrar en detalles, porque todas las conversaciones, las negociaciones, las llevaron los propios diputados, los propios jefes de comité, pero ellos nos transmitían a nosotros mucha seguridad y mucha tranquilidad en que el diputado Jorge Alessandri iba a ser electo”.

