Senadora Balladares cuestiona posibilidad de recortes en el área de seguridad: "Necesitamos más recursos para las policías"

La senadora y próxima timonel de Renovación Nacional, Andrea Balladares, entró de lleno en la discusión sobre el ajuste fiscal, manifestando su rechazo a que la reducción del 3% en el gasto público afecte las partidas de protección ciudadana.

En conversación con radio Pauta, la legisladora fue categórica al señalar que “no nos parece que el recorte tenga que venir por el lado de la seguridad”.

Para la parlamentaria, el actual contexto de avance del crimen organizado hace indispensable salvaguardar el presupuesto de las instituciones de orden. “Hay que revisar que no se vayan a tocar recursos que hoy día son más que necesarios”, sostuvo, recalcando que una disminución de fondos sería incoherente con la promesa gubernamental de combatir la delincuencia, pues a su juicio “necesitamos más recursos para Carabineros, para las policías”.

Si bien Balladares reconoció que la contención del gasto es una medida necesaria, instó al Ejecutivo a explorar alternativas que no debiliten la seguridad pública. “Este recorte hay que generarlo… pero tal vez buscar en otra fórmula, en otros ministerios o en otras instituciones que puedan absorber el menor gasto”, propuso como vía para concretar el ajuste sin desproteger a la ciudadanía.

La senadora también analizó la presión económica derivada de la crisis global y el incremento en los combustibles. Según su análisis, “el escenario ha obligado al Ejecutivo a modificar prioridades y a implementar medidas de apoyo económico”. En este sentido, puso especial énfasis en el costo de los suministros básicos, afirmando que “el aumento en el precio de la energía golpea a la clase media y a los sectores más vulnerables, lo que hace urgente implementar ayudas adicionales para enfrentar el invierno”.

En el ámbito político, la representante de RN lanzó críticas a la gestión fiscal de la administración precedente, apuntando a una supuesta opacidad en los datos del déficit. No obstante, matizó su postura frente al Gobierno actual, indicando que los errores cometidos, principalmente en el área comunicacional, son propios de una gestión que recién comienza. Asimismo, ratificó la voluntad de su partido para colaborar en iniciativas que generen un beneficio directo en la población.

Finalmente, al ser consultada por los eventuales indultos, Balladares desdramatizó la posibilidad de que se concreten próximamente. “No sería raro que lo viéramos en los próximos días”, comentó, añadiendo que la medida “no debería sorprender, pues se trata de una acción coherente con lo anunciado en campaña y con la línea de trabajo del Ministerio de Justicia”.

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