Senadora Allende tras Cuenta Pública: "Debemos trabajar para reconstruir la confianza de las y los chilenos"

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, se refirió a la Cuenta Pública del Presidente de la Republica, Gabriel Boric.

“Creo que tal como se desprende de las palabras del Presidente lo más importante es trabajar para recobrar la confianza de la gente de nuestro país. Hoy todos desconfían de todo, y salvo algunas instituciones, sobre todo aquellas relacionadas con la política, vivimos en una crisis de credibilidad que le hace mal al país y la democracia”.

La legisladora hizo énfasis, y comentó que “la violencia prospera, nuestro adversario es la violencia nos señala el Presidente, y esto es fundamental de entender. Los hechos de violencia que vemos a diario, y que los medios de comunicación se ocupan de repetir una y otra vez, no puede enfrentarse solo a partir de medidas de corto plazo. Nuestra convicción y compromiso es atacar la violencia de manera integral, por cierto, reforzando las normas y entregando más recursos para nuestras policías, pero también garantizando más derechos sociales a las personas, como un trabajo y pensión digna, ya que, si la violencia existe, es también porque nuestro modelo es desigual y no entrega protección real a nuestras familias”.

La socialista también comentó que “nunca un Gobierno desde el retorno a la democracia había trabajado tanto en conjunto con el Parlamento en crear o modificar normas que busquen mejorar la seguridad de las y los chilenos. Esto es un hecho objetivo, y no un simple discurso como aquellos que decían que ´a los delincuentes se les terminó la fiesta´. Somos responsables en la elaboración de políticas públicas, porque caer en el populismo penal, como otros países, es fácil y sus consecuencias las sufren los más vulnerables”.

Isabel Allende indicó que no se puede desatender las consecuencias del incendio: “El fondo para la reconstrucción de 800 millones de dólares es una garantía que las familias afectadas por los incendios no quedarán en el olvido, y esperamos que nuestro gobierno logre una gestión y labor coordinada, porque creemos que si se puede hacer una reconstrucción de mejor manera. Hoy hay familias que lo están pasando muy mal, y no merecen un Estado lento, entrampado y burocrático que demora las soluciones definitivas”.

La congresista también sostuvo que “nuestra gran tarea y compromiso para lo que queda, es sacar adelante la Reforma al Sistema Previsional, y dejar atrás las pensiones de miseria que reciben muchos compatriotas. Este proyecto es fundamental, y aquí la mal llamada clase política, se juega gran parte de su credibilidad con nuestros pensionados”.

Finalmente, manifestó que “esperamos que los proyectos y la inversión pública programada para nuestra región, como la expansión del puerto de Valparaíso, la compra del terreno para un nuevo Hospital Carlos Van Buren, el Parque Barón, los estudios para iniciar la implementación de un tren entre la Región Metropolitana y nuestra zona, y la licitación para un nuevo sistema de transporte público para el gran Valparaíso, sigan avanzando y se hagan realidad, pues sin duda cambiarán la cara de nuestra región, y serán un impulso anímico para nuestro alicaído territorio”.

