Senadora Allende presenta iniciativa que permite que se incorporen tecnologías para facilitar el acceso a la información de medicamentos

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, presentó una iniciativa legislativa que permite que se incorporen tecnologías como los códigos QR, para facilitar el acceso a la información como el nombre, el principio activo, la fecha de vencimiento, las contradicciones y otros antecedentes.

La parlamentaria indicó que “mediante videos con audio descripción, subtítulos y lengua chilena de señas, esperamos que sea más fácil para las personas con discapacidad visual, auditiva y adultos mayores o personas que tienen dificultad para leer, entender la información”.

Allende planteó que “quienes podemos ver y leer sin mayor dificultad, muchas veces olvidamos la barrera que representa para las personas con alguna discapacidad o problemas para leer textos pequeños en el etiquetado de medicamentos. Por ello, adoptar medidas que faciliten su accesibilidad universal, representa un avance importante para la autonomía de todas las personas”.

Agregó que “si bien hace algunos años se legisló para que los medicamentos tuvieran sistema braille en su rotulado, lamentablemente no ha sido implementado adecuadamente. Algunos laboratorios no lo cumplen, ya que han planteado que supone un elevado costo o que tienen dificultades logísticas para aquellos que son importados desde el extranjero, y las entidades fiscalizadoras, por su parte, han sostenido que no tienen suficientes atribuciones para su fiscalización”.

La parlamentaria socialista dijo que se espera que esta iniciativa permita mejorar su implementación, ya que explicita facultades para su fiscalización y aumenta las multas en caso de incumplimiento: “Además, no sólo aumenta la cantidad de beneficiarios a otras personas -ya que actualmente sólo podría ser usada por quienes saben leer braille-, sino que además, el uso de la tecnología permite reducir sustancialmente sus costos de producción -mediante la inclusión de un código-, y aumenta la información disponible, que actualmente solo corresponde al nombre y a la fecha de vencimiento”.

Finalmente, Allende destacó que “gracias a la masificación del uso de celulares inteligentes en la población con discapacidad -especialmente visual- y en los adultos mayores, será mucha más la gente que podrá saber de los medicamentos que adquiere con mayor facilidad, y con ello también, se puede fortalecer su autonomía personal”.

