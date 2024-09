Senadora Allende dice que si no se saca adelanta la reforma de pensiones "seremos objeto de mucha crítica"

Esperando que los diálogos políticos y técnicos consigan llegar a buen término en materia de pensiones, la senadora Isabel Allende asume que, si en el Congreso Nacional no son capaces de articular un acuerdo que permita despachar la reforma previsional en los tiempos anunciados, serán merecedores de las críticas y el malestar que esto genere entre los chilenos.

"Con justa razón, creo que la ciudadanía, si no somos capaces de ponernos de acuerdo y sacar adelante esa reforma, vamos a ser objeto de mucha crítica y razonablemente. La gente no puede seguir esperando esas pensiones tan indignas que tenemos", indicó la legisladora en Profundidad de Campos de TV Senado.

Si bien reconoce las mejoras que han tenido lugar por medio de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la persistencia de brechas salariales de género es otro factor que se debe considerar, ya que incide directamente en el ahorro previsional. "Necesitamos sacar esta reforma y tiene que tener un componente solidario para las mujeres y el cálculo que hace el ministro Marcel es que subiría en 30% las pensiones si logramos sacar adelante este proceso de reforma", describió.

Para Allende, el sistema actual sin aporte solidario o directo del empleador es "bastante peculiar", en desmedro de una lectura de futuro y una verdadera seguridad social. "Existe una mirada muy individualista (…) sin considerar que hay bajas remuneraciones, brechas salariales, que las mujeres ganan menos, que a veces existen esas lagunas laborales, en fin, un montón de factores que hacen que las pensiones sean muy bajas", explicó.

Sobre las AFP, que describe como "un instrumento de poder gigante", la parlamentaria recordó que los trabajadores afiliados no tienen injerencia en las decisiones ni cuentan con toda la información que deberían: "Las administradoras cuando les va bien en esas inversiones y tienen altas rentabilidades, estupendo, pero cuando les va mal, igual cobran la comisión. Van a la segura".

Recordando el 11 de septiembre

Ante una nueva conmemoración del 11 de septiembre, la senadora Isabel Allende junto con recordar a su padre, expresidente de la República y extitular de la Cámara Alta, Salvador Allende, repasó las actividades que se dieron por el cincuentenario del golpe de Estado y sus consecuencias, comentando algunas lecturas de dicha efeméride.

"La conmemoración de los 50 años marcó un hito. Al comienzo para mí fue doloroso porque creo que la intención que tenía el Presidente Boric de firmar una carta de compromiso de "la democracia siempre", bajo ninguna circunstancia se puede romper ni justificar su ruptura, no fue firmada por los partidos de la oposición actual y me parece que eso fue un acto un poco pequeño, porque sí la firmaron todos los expresidentes; Piñera, Bachelet, Lagos", recordó aludiendo a lo que describe como actos muy emotivos y transversales incluso con participación de referentes internacionales.

Estallido social

Otro hito que se aproxima en las próximas semanas serán los cinco años desde el denominado estallido social de octubre de 2019. Y si bien para la senadora Isabel Allende, hay esfuerzos que se mantienen en la senda de los cambios, aún resta para conseguir logros concretos.

"Es bastante difícil lo que la gente legítimamente aspiraba; tener garantías en salud, mejor educación, acceso a la vivienda (…) creo que estamos muy lejos de lograr lo que se pensaba y lo que quisiéramos, pero vamos encaminados y tenemos que hacerlo", sostuvo, llamando a asumir que hay respuestas que serán más lentas.

"Lo de octubre -que algunos despectivamente lo quieren bautizar "octubrismo"- fue como la saturación de profundas desigualdades. Tuvo esa connotación del maltrato, el abuso, las desigualdades, las injusticias (…) tuvo manifestaciones violentas en algunos casos y delictuales, pero hablar solamente como “estallido delictual” me parece un profundo error y una gran ceguera porque está latente la sensación de abuso, de falta de seguridad en el futuro, de qué hago si me enfermo, por qué no accedo a una mejor educación", explicó la senadora Isabel Allende apelando a miradas generales y acuerdos, "y no tratar de sacar partido solamente a la respuesta inmediata".

Consultada por la posibilidad de un nuevo levantamiento social en el futuro, la parlamentaria cree que "hay que estar conscientes que este malestar existe (…) hay que ir buscando respuestas que le hagan sentido a la ciudadanía, que los hagan conectarse, que sientan que vamos bien encaminados, porque nadie puede descartar… no digo que va a estar a la vuelta de la esquina, pero ojo que ese malestar existe".

"Necesitamos reafirmar a los partidos, pero también exigirles más transparencia, mejor comportamiento y mejor relación con políticas que le hagan sentido a la ciudadanía. Me preocupa como país tanta desconfianza (…) no se comparte una mirada de comunidad, más colectiva. La pandemia nos enseñó que necesitamos ayudarnos (…) los desafíos son tan grandes que exigen de todos nosotros una mirada más de futuro, más amplia, integral, de escucharnos unos con otros", concluyó.

VIDEO:

PURANOTICIA