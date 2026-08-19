Senador Vial respalda reforma constitucional en seguridad del Gobierno, pero reconoce que es "perfectible"

El senador independiente del comité del Partido Republicano, Cristian Vial, respaldó la reforma constitucional impulsada por el Gobierno.

En entrevista con radio Agricultura, el general (r) del Ejército aseguró que "estamos viviendo una excepción, algo que no habíamos visto, por lo tanto, no me escandaliza la proposición que hace el Ejecutivo al proponer un Estado de Excepción”.

Añadió que “las constituciones son vivas, son dinámicas, se adaptan y lo que estamos viviendo hoy en Chile no lo teníamos en décadas pasadas”.

El parlamentario agregó que la propuesta de reforma presidencial le “parece correcta, pero es perfectible. Esto debe detallarse, precisarse, por supuesto, y eso es lo que hace el debate legislativo. Esto es un desafío que le pone el Ejecutivo al Congreso”, añadió.

Para Vial el espíritu de la propuesta “lleva un mensaje claro republicano, esto lleva el ADN republicano”.

“El 58, el 60% que votó por este Gobierno, por nuestro Gobierno, bueno, aquí tiene una muestra, esto es lo que propone el gobierno republicano: orden, cumplimiento de la ley, Estado de derecho, coerción contra los que no estén en el marco democrático, mucha coerción, pero eso no significa que seamos autoritarios”, agregó

Luego, detalló sus aprehensiones: “El rol de las Fuerzas Armadas en orden público… no hay problema, por supuesto. El tema de la subordinación…eso no puede ser así. El tema de las interceptaciones de comunicaciones, por supuesto que tiene que ser muy preciso”, dijo.

Finalmente, cuestionó el plazo del Estado de Excepción: “120 días es mucho” agregando que “prorrogable sin consulta al Congreso” también es excesivo.

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