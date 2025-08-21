Senador Velásquez de la FRVS criticó la decisión del Gobierno de sacar como ministro a Esteban Valenzuela: “Suena a represalia”

El senador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Velásquez, criticó la decisión del gobierno de sacar como ministro de Agricultura a Esteban Valenzuela, militante de su mismo partido, calificándola de “torpe, inmadura y absurda”.

Además, el parlamentario aseguró que la medida adoptada por el Presidente Gabriel Boric “suena a represalia”, tras la decisión del partido y de Acción Humanista de levantar una segunda lista parlamentaria.

Al respecto, el senador señaló que “encontramos una decisión torpe, inmadura del gobierno, que ha faltado al manejo y el liderazgo político de un jefe de Estado, porque estos cambios de gabinete deben ser en el momento que corresponden, y no suene justamente a una represalia en razón de lo que nosotros hemos dicho o hemos actuado, porque una cuestión es ser leal con el gobierno, ser responsables con los gobiernos y otra es estar de rodillas y entreguistas y esa no es nuestro escenario”.

“No es la forma de comunicar, no es la forma de proceder, y me parece que hoy día el regionalismo no está solo molesto, sino que yo diría dolido, porque hemos sido capaces de, incluso, entender y comprender decisiones políticas que no nos han gustado, como ciertos acuerdos políticos del tipo Codelco–SQM y otros tantos más, y sin embargo, hemos sido bastantes responsables, pero en decisiones como estas, es una decisión torpe, absurda que no aceptamos”, concluyó.

PURANOTICIA