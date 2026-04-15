Senador Squella respalda proyecto de “Reconstrucción Nacional” y ve viable su rápida aprobación en el Congreso

Los pormenores del proyecto de Ley de “Reconstrucción Nacional” y las urgencias del Gobierno fueron los ejes centrales del primer cónclave oficialista encabezado por el Presidente José Antonio Kast. Sobre esta cita profundizó recientemente el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Durante una entrevista concedida a T13 Radio, el parlamentario entregó su visión respecto a la cumbre desarrollada en Cerro Castillo, asegurando: “Fue una muy buena reunión, conversamos evidentemente del proyecto, ese era el plato de fondo, pero también fue una buena oportunidad para poder revisar lo que ha sido este mes, cómo llegamos hasta acá, ver todo lo que tenemos construido hasta ahora”.

Al hacer un paralelo con administraciones anteriores, el líder partidista valoró la disposición de los asistentes. “La verdad es que a mí me tocó, en varias oportunidades, participar de estas reuniones en Cerro Castillo en gobiernos pasados y destaco el ánimo, el espíritu tan positivo que se veía ayer de parte de todas las personas que estuvieron presentes”, precisó.

Siguiendo esa misma línea argumentativa, el legislador manifestó sus sensaciones tras la jornada de trabajo, indicando que “no quiero pecar de exceso de optimismo, pero lo que vi ayer me llena de entusiasmo y de orgullo también, porque somos parte como todos de lo que se ha construido”.

Frente a la meta trazada por el Ejecutivo de despachar la iniciativa legal hacia fines de agosto, el timonel republicano se mostró confiado. “yo sí lo veo posible. O sea, hay dos elementos. Uno, los votos, y con un mes de intenso Senado, algo entiendo más menos para dónde se van las voluntades de las distintas bancadas y me da la impresión de que ya hoy día la gran mayoría de los parlamentarios con lo que sabe del proyecto tiene una idea general”, argumentó.

Para el senador, la naturaleza de la propuesta facilita su tramitación legislativa. “O sea, no creo que, por ejemplo, tenga algún grado de riesgo en general este proyecto, sería muy raro que alguien no quisiera avanzar en un conjunto de medidas que apunta a la reactivación en crecimiento económico. Y después, claro, habrá, más adelante vamos a ver dónde se traba la litis, como decimos los abogados, en cuál de las medidas va a haber más debate o menos, pero la verdad es que salga una semana antes, una semana después, un mes antes o después, para mí da igual”, añadió.

Respecto a los tiempos del Congreso, Squella puntualizó: “Simplemente, lo importante ahí es ordenar las agendas. En paralelo, tú vas a ver dentro de las próximas semanas y meses que vamos a empezar a discutir cosas de otras áreas que van a copar, a mi juicio, la agenda en el plano del debate público y efectivamente esto va a seguir avanzando por su cuenta”.

Otro de los puntos abordados fue la solicitud emanada desde las propias filas oficialistas para integrar beneficios dirigidos a la clase media, buscando así un mayor respaldo político. Ante esto, el representante republicano garantizó que “en la medida que tengamos el texto sobre la mesa y sea de público conocimiento el detalle, eso va a estar con creces. Está lleno de medidas que cuando uno las explica en dos palabras o con un ejemplo, es inmediatamente una inyección a la vena de mejora en la calidad de vida de la clase media”.

Para ilustrar este punto, detalló los alcances tributarios de la normativa. “Sin ir más lejos, este martes comentaba que estamos, por lo que ha trascendido el proyecto, acostumbrados a hablar de una rebaja en la primera categoría del 27% al 23%. Y en rigor hay que hablar del 27% al 20%, porque lo que ocurre en el tramo del 23% al 20% es una inyección directa precisamente a familias de clase media, en donde en muchas oportunidades el principal ingreso o el ingreso familiar está en el contexto de una incertidumbre feroz por la falta de formalidad que tiene su trabajo. Esto apunta directamente a la formalización del trabajo mismo y es, en definitiva, a lo que se apunta con esa medida”, recalcó.

En la instancia radial también hubo espacio para analizar los cuestionamientos emitidos por el senador Rodolfo Carter. El parlamentario había criticado que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, no asistiera a la Comisión de Hacienda durante la revisión del proyecto que moderniza el ingreso a Carabineros. Sobre este impasse, Squella aclaró: “lo conversamos con Rodolfo. La verdad es que lo que él estaba diciendo es en sentido amplio, en sentido de que no podemos, teniendo a la vista lo que ha pasado con cualquier cosa que ocurre desde el Ejecutivo en adelante, la oposición no te da espacio para nada en el plano de lo que uno considera sensato o de sentido común”.

Justificando la inasistencia de la secretaria de Estado, el presidente de la colectividad explicó que “La ministra, lo pongo en el caso en concreto, había avisado el día previo en la mañana que no podía porque iba a tener una reunión, que a estas alturas todos sabemos que tenía su importancia también, junto al Presidente de la República”.

Finalmente, relató cómo se resolvió la controversia interna. “Entonces, se había excusado como corresponde y ahí hubo una dificultad, como suele ocurrir en los gobiernos, en donde el subsecretario no alcanzó a llegar, y lo que hace ver el senador, es decir, mire, esto no nos puede volver a pasar, es demasiada la responsabilidad que tenemos para sacar Chile adelante de las dificultades en las que nos encontramos, así que ojo con eso. Entre ellos conversaron por teléfono y todo súper bien”, concluyó Arturo Squella.

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