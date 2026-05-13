Prisión preventiva para tres colombianos por secuestro extorsivo en San Miguel

Por el delito de secuestro extorsivo en contra de un joven de 19 años, la justicia determinó la medida cautelar más gravosa para tres ciudadanos de nacionalidad colombiana. La resolución fue dictada por el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que ordenó el ingreso a prisión preventiva de la mujer y los dos hombres implicados en el ilícito perpetrado en la comuna de San Miguel. Sumado a esto, a uno de los imputados se le formularon cargos adicionales por tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

Respecto a la cuarta persona que había sido capturada junto a la banda, el tribunal resolvió dejarlo únicamente sujeto a arraigo nacional. Se trata de un individuo de origen venezolano que se desempeña como conductor de aplicación, quien, de acuerdo a los antecedentes, no tendría relación con los secuestradores.

La dinámica del crimen comenzó a gestarse durante la jornada del lunes, alrededor de las 21 horas. En la calle Brigadier de La Cruz, la víctima concretó un encuentro con sujetos desconocidos que se movilizaban en una camioneta. Fue en ese instante cuando el afectado resultó subido a la fuerza al vehículo, una violenta secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector.

Posteriormente, los captores se contactaron mediante una llamada con la madre del joven para exigir un rescate por una cantidad de dinero no revelada. Ante esta situación, la mujer se dirigió de madrugada hasta la intersección de las calles Agustinas con Almirante Barroso, en el centro de Santiago. En dicho punto, efectuó la entrega del dinero y consiguió la liberación de su hijo.

Todo este procedimiento estuvo siendo monitoreado a la distancia por efectivos del OS9 de Carabineros. Tras concretarse el pago del rescate, los funcionarios policiales llegaron hasta un domicilio ubicado en la comuna de Lo Prado, lugar donde detuvieron a los sospechosos. Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Como antecedente adicional, se constató que el domicilio del joven es cercano al del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años. Este último también fue víctima de un secuestro cometido el pasado 21 de abril, siendo finalmente liberado el miércoles 29 último.

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