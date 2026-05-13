Ataque armado en La Pintana: Balean a barristas de Colo-Colo mientras pintaban un mural

Durante la noche de este martes, la intersección de las calles Miguel Ángel y Juanita, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, fue el escenario de un violento ataque armado. Un grupo de ocho personas se encontraba confeccionando un mural cuando un automóvil se aproximó al lugar. Desde el interior del vehículo, individuos que entonaban cánticos asociados a la Universidad de Chile abrieron fuego contra los presentes, dejando a dos seguidores de Colo-Colo, ambos de 30 años de edad, con lesiones de gravedad.

A raíz de los impactos balísticos, uno de los simpatizantes del cuadro albo resultó con heridas en la espalda, mientras que su compañero recibió un proyectil en una de sus piernas. Tras la agresión, los dos afectados fueron trasladados de urgencia hasta las dependencias del Hospital Padre Hurtado, recinto médico donde permanecen internados y, afortunadamente, fuera de riesgo vital.

Las diligencias para esclarecer la dinámica de este hecho delictual fueron encomendadas a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía ECOH Metropolitana. Los equipos especializados ya han llevado a cabo los primeros peritajes de rigor, tanto en el centro asistencial como en el sitio del suceso.

Al referirse a los antecedentes preliminares del caso, la persecutora de la Fiscalía ECOH, Patricia Suazo, detalló la mecánica del ataque: "mientras algunos barristas estaban pintando cosas alusivas a su equipo Colo-Colo pasa un automóvil y hace un número indeterminados de disparos, hiriendo a dos de ellos".

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público agregó respecto a las motivaciones que "Solamente hubo alusiones al equipo contrario, algo como que era contra Colo-Colo. Todo se encuentra en materia de investigación".

En la misma línea, desde la policía civil también entregaron declaraciones. Fernanda Alegría, subcomisaria perteneciente a la BH, ratificó que los responsables de los disparos "habrían hecho alusión al equipo de Universidad de Chile" al momento de perpetrar la balacera.

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