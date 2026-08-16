Senador Squella defiende agenda ACOT y pide apoyo transversal contra el crimen organizado

En medio de las dudas y cuestionamientos que ha generado la nueva agenda de seguridad del Gobierno, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió a defender las medidas y llamó a los distintos sectores políticos a respaldar las propuestas destinadas a enfrentar al crimen organizado.

A través de sus redes sociales, el senador por la Región de Valparaíso emplazó tanto a la izquierda como a la derecha a entregar apoyo transversal a la denominada agenda ACOT impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast.

Su intervención se produce mientras distintos sectores han planteado interrogantes respecto del contenido de las medidas, los delitos que quedarían comprendidos y los alcances que tendrían algunas de las nuevas herramientas propuestas por el Ejecutivo.

El debate coincide, además, con cifras que muestran una evaluación crítica de la ciudadanía respecto del desempeño del Gobierno en una de las principales materias que marcaron la campaña presidencial de Kast.

Según la última encuesta Criteria, un 54% de los consultados considera que la gestión en seguridad ha sido peor de lo que esperaba.

Frente a este escenario, Squella defendió la necesidad de avanzar con las propuestas y cuestionó los reparos planteados durante los últimos días.

“Presentar dudas sobre la agenda de seguridad es simplemente no entender hasta dónde puede llegar el crimen organizado”, sostuvo el timonel republicano.

El senador también abordó las restricciones contempladas para personas condenadas por delitos violentos, argumentando que el Estado debe contar con mayores herramientas para impedir que organizaciones criminales continúen operando desde los recintos penitenciarios.

“A los condenados por delitos violentos, por supuesto que se les deben restringir al máximo los derechos. Hoy no es novedad para nadie que desde las cárceles siguen dirigiendo los delitos”, afirmó.

Squella profundizó su emplazamiento y pidió a quienes han manifestado reparos frente a las propuestas considerar la realidad de las personas que han sido víctimas de hechos delictuales.

En ese contexto, llamó “a todos de izquierda, de derecha o ambidiestros que están preocupados por el control de salud de los asesinos más que por habilitar al Estado para ganarle al crimen organizado, les pedimos de todo corazón que se pongan en el lugar de las miles de personas que viven una angustia permanente por haber perdido a un ser querido en manos de la delincuencia”.

De esta manera, el presidente del Partido Republicano buscó cerrar filas en torno a una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo, mientras continúa la discusión política sobre los alcances de la agenda ACOT y las herramientas que pretende entregar al Estado para enfrentar al crimen organizado.

PURANOTICIA