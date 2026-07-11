Senador Squella confía en amplio respaldo al proyecto de reconstrucción en el Senado

Con un mensaje de confianza respecto al avance del proyecto de reconstrucción, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que la discusión legislativa podría concluir con un respaldo mayor al esperado cuando la iniciativa sea votada este miércoles en la sala del Senado.

Durante el Consejo General del Partido Republicano, instancia que contó con la participación del Presidente José Antonio Kast, el dirigente destacó las conversaciones sostenidas con distintos sectores políticos y señaló que el escenario es favorable para la aprobación del proyecto.

"En virtud de las conversaciones que hemos logrado sostener, creo que el miércoles, en la votación en la sala del Senado, podría haber más de una sorpresa de que la votación sea incluso más soleada de lo que fue la votación final", afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias surgidas con el PPD durante la discusión sobre la invariabilidad tributaria. No obstante, Squella valoró la disposición que, según indicó, han mostrado los parlamentarios de esa colectividad a lo largo del debate legislativo.

"Siempre han estado contribuyendo en el debate en las comisiones, buscando, más que boicoteando, todo lo contrario", sostuvo al referirse al trabajo realizado por los senadores del PPD.

El dirigente reconoció que existen presiones políticas al interior de la oposición, pero expresó su confianza en que los legisladores mantengan la postura que habían manifestado durante las negociaciones.

"Yo los invitaría a ellos, que confío en ellos, a que piensen en Chile. El proyecto va a ser igual, y los votos para esa medida están", manifestó.

En ese contexto, defendió el mecanismo acordado durante las conversaciones, señalando que incorporó criterios de gradualidad y diferencias según montos y plazos, elementos que, a su juicio, permiten impulsar la inversión y la generación de empleo. "Habían llegado a la convicción de que eso es bueno para generar empleo. Eso no ha cambiado", indicó.

Squella también advirtió que un eventual cambio de postura podría significar que el Congreso termine votando la propuesta original presentada por el Ejecutivo en lugar de la fórmula consensuada durante las negociaciones. "Sería lamentable, quizás, para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años", señaló.

Finalmente, el presidente de Republicanos defendió el proceso de tramitación del proyecto de reconstrucción y aseguró que parte de las dificultades enfrentadas responden a la oposición de algunos sectores políticos. "Hay en la oposición quienes no quieren que estas medidas que son buenas para Chile salgan", concluyó.

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