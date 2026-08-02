Confirman llegada de nuevo sistema frontal para la zona centro-sur del país durante los próximos días

Tras el intenso sistema frontal que afectó a gran parte del país durante los últimos días, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) adelantó que las condiciones atmosféricas seguirán siendo inestables durante la próxima semana y confirmó la llegada de un nuevo sistema frontal para mediados de semana.

El meteorólogo y encargado de difusión de la DMC, Arnaldo Zúñiga, explicó que entre el lunes y el martes no se esperan sistemas frontales de gran impacto en la zona central y centro-sur, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas.

En conversación con La Tercera, señaló que "continúa algo inestable (...) igual para estar en una probabilidad de algunos chubascos aislados, pero sin ninguna importancia que esté afectando la zona centro y centro-sur del país".

Respecto del nuevo sistema frontal, indicó que comenzaría a ingresar durante la mañana del miércoles por la Región de La Araucanía, avanzando durante la tarde hacia Ñuble y alcanzando la Región Metropolitana durante la tarde-noche.

Sobre sus características, precisó que "con respecto a los valores, completamente dentro del rango normal, hasta el momento no viene acompañado (...) de mucha cantidad de calor y vapor de agua", por lo que, hasta ahora, no presenta señales de un evento extraordinario.

En relación con la zona norte, el especialista explicó que este sistema frontal no alcanzaría a la Región de Coquimbo. "Por lo menos hacia el día miércoles no está llegando hasta ese sector (...) la zona norte no va a ser afectada", afirmó.

No obstante, Zúñiga indicó que la presencia del fenómeno de El Niño mantiene la posibilidad de que durante el resto del invierno se registren nuevos sistemas frontales en distintas zonas del país, aunque consideró poco probable que se repita un evento de la magnitud del ocurrido recientemente.

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo temporal importante en la Región Metropolitana, sostuvo que "No se puede descartar (...) que tengamos otro evento fuerte", debido a que las condiciones climáticas siguen siendo favorables para el desarrollo de precipitaciones por sobre lo normal.

Finalmente, el meteorólogo advirtió que el sur del país continuará recibiendo sistemas frontales durante los próximos meses. "Va a seguir siendo afectada por sistemas frontales, con precipitaciones", señaló, agregando que también persistirá el riesgo de vientos intensos y marejadas moderadas a fuertes en el litoral como consecuencia del paso de estos fenómenos meteorológicos.

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