Ministro Rabat detalla reforma que busca modificar el funcionamiento del INDH

El Gobierno dio a conocer nuevos antecedentes sobre la reforma que busca impulsar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que el Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley destinado a modificar tanto la estructura como algunas de las atribuciones del organismo.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, la autoridad descartó que la intención del Gobierno sea poner fin al instituto y señaló que la iniciativa responde a un proceso iniciado tras las indicaciones incorporadas en la Ley de Presupuestos de 2025.

En ese contexto, sostuvo que "El Gobierno del presidente José Antonio Kast, a raíz de unas indicaciones que se efectuaron en la Ley de Presupuestos de 2025, ha trabajado en un anteproyecto de ley cuya finalidad es modificar el INDH desde dos puntos de vista: en primer lugar, en lo que se refiere a su organización. Creemos que, efectivamente, hoy la sociedad civil está mal representada en el INDH y tiene absolutamente un tinte de izquierda, y eso hay que corregirlo".

Rabat agregó que el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ha sostenido más de 500 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, las que, a su juicio, actualmente no cuentan con una representación adecuada dentro del instituto.

Respecto de las funciones del INDH, el ministro indicó que el Ejecutivo también pretende revisar sus atribuciones. Explicó que "se habla mucho de los Principios de París", los cuales establecen que este tipo de organismos cumplen, principalmente, un rol consultivo.

En esa línea, afirmó que "Y nosotros queremos, por lo tanto, eliminar ciertas facultades que nos parece que no tienen sentido. Por ejemplo, la de deducir querellas criminales", argumentando que la institución debería concentrarse en labores de carácter consultivo y no intervenir mediante acciones judiciales en determinadas materias.

Finalmente, al ser consultado por los recientes indultos otorgados por el Gobierno, Rabat aseguró que "no existen militares ni tampoco existen carabineros por hechos ocurridos en el año 73 o en 2019", en referencia a causas vinculadas con la dictadura militar y el estallido social.

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