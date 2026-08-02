Alcalde Vodanovic y debate por contribuciones: "Hay que calmar la obsesión por el like"

En medio del debate por la eliminación de las contribuciones y el mecanismo de compensación para los municipios, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, respondió a las críticas formuladas por la alcaldesa de Las Condes y llamó a que la discusión se centre en las propuestas y no en los cuestionamientos personales.

Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el jefe comunal lamentó el tono que ha tomado el intercambio entre autoridades y aseguró que siempre ha buscado mantener un debate basado en argumentos.

"Nunca en mi vida me han visto descalificando a alguien. He tratado de mantener un tono de bastante respeto y focalizado en la propuesta. Lamentablemente, hay colegas que no han mantenido la misma lógica", afirmó. Asimismo, añadió que "hay que calmar un poco la obsesión por el like y tratar de intercambiar argumentos, datos".

Vodanovic sostuvo que el verdadero debate apunta a definir cómo se distribuirán los cerca de 200 millones de dólares que dejarán de recibir los municipios tras la eliminación del cobro de contribuciones.

Según explicó, una alternativa es entregar esos recursos a las comunas donde se ubican las propiedades de mayor avalúo, mientras que la otra consiste en destinarlos al Fondo Común Municipal para que sean distribuidos mediante el sistema vigente.

El alcalde respaldó esta última opción, argumentando que permitiría beneficiar a un mayor número de comunas. "Esa propuesta beneficia a más del 75% de los municipios de Chile, porque no asigna recursos donde están las viviendas de mayor avalúo, sino donde están las comunas con mayores necesidades", señaló.

En esa línea, planteó que el modelo actual de financiamiento municipal genera importantes desigualdades entre los territorios. "Hay comunas que tienen seis veces más presupuesto por persona que otras. Para mí, eso es un problema del sistema de financiamiento municipal que debiésemos combatir", indicó, agregando que "el Estado no debiese tratar distinto a sus ciudadanos según el lugar donde nacen".

Finalmente, el alcalde recordó que el acuerdo alcanzado anteriormente entre distintos jefes comunales contemplaba focalizar el beneficio de las contribuciones en quienes presentaban mayores dificultades para pagar el impuesto.

A su juicio, al descartarse esa condición, correspondía revisar nuevamente el mecanismo de compensación. "Nosotros como alcaldes progresistas jamás hubiésemos aceptado que mediante impuestos generales se compensen las contribuciones que deja de pagar una vivienda de 2 millones de dólares. Eso es absolutamente regresivo", concluyó.

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