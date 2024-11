Senador socialista Juan Luis Castro: ''Los 60 grandes hospitales de Chile están en crisis''

El senador socialista Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, hizo un crudo diagnóstico del sistema de salud en el país, alertando que "los 60 grandes hospitales de Chile están en crisis" y que es necesario aumentar la entrega de recursos, así como mejorar la gestión en estos recintos asistenciales.

En diálogo con Cooperativa, Castro explicó que “la forma de asignar los presupuestos al sector salud es histórica y solo mirando en el espejo retrovisor”.

“No se consideran los factores de encarecimiento de la salud, el volumen de pacientes que va aumentando y la pandemia dejó un antes y un después, porque todo lo que no se atendió en pandemia recién después del 2022 empezó de a poco a recuperarse y ya veníamos con un deterioro”, agregó.

En ese contexto, detalló que “hoy hay casi tres millones de personas esperando, de las cuales dos millones y medio son consultas de nueva especialidad y 450 mil son operaciones quirúrgicas pendientes”.

“Los datos hablan de ocho mil a veinte mil personas que han muerto. Es difícil saber la relación causa-efecto, es decir, si murieron exactamente por lo mismo que esperaban o no, pero lo cierto es que el envejecimiento de la población en Chile hace que una persona tenga tres, cuatro, cinco enfermedades crónicas de manera simultánea”, afirmó.

Las enfermedades están en personas que tienen múltiples patologías, insistió, por lo tanto, “una persona está en varias listas de espera, una persona está esperando medicamentos o una intervención quirúrgica y el cáncer, que es la primera causa de muerte en Chile, se lleva mucha gente por llegar tarde”.

“El factor de retardo es un hecho que sigue ocurriéndonos duramente en Chile”, subrayó y recordó que la “última reforma de salud fue con el presidente Lagos, hace veinte años, y de ahí distintos gobiernos (…)Nunca ha habido en esto una sincronía y no han avanzado en el Congreso por distintas razones en distintas épocas”, dijo Castro.

Asimismo comentó que “lo concreto es que tenemos un sistema público que hoy día atiende a la mayoría de la población, más del 80%, un sistema de isapres que está bastante disminuido con sus propios problemas y la puerta de entrada a la atención de salud son los consultorios”.

“Y resulta que, por primera vez en la historia desde el año 90', el presupuesto per cápita basal, que es el monto que le asigna el Ministerio de Salud a los municipios para mejorar la atención de los consultorios, no aumenta ni un peso, cero pesos de per cápita basal a este año. Eso no lo habíamos visto nunca”, precisó.

“No lo habíamos visto nunca, por eso lo digo, es algo bien golpeante, porque esto ha sido siempre una causa, un motivo, verdad, porque es la atención primaria de salud. Obviamente que esto afecta e impacta directamente a los municipios”, detalló el senador socialista.

También mencionó los problemas de gestión en los hospitales como un factor que incide en esta crisis.

“Hay que mejorar la gestión, pero también hay que invertir más recursos, porque hoy es imposible solo esperar que la gestión mejore en algún momento para colocar más recursos. La pandemia nos dejó un residuo enorme de gente que no se pudo atender en esa época, y en estos últimos dos años eso no ha sido posible resolver; al contrario, se ha sumado más gente”, detalló Juan Luis Castro.

“La Contraloría hace tres meses señaló en lista de espera once hospitales de Chile que estudió y en los once hospitales había problema serio. Entonces uno pregunta, si ya hay datos objetivos, ¿por qué no nos presentan en el Presupuesto las fórmulas de mejor gestión que no sea solo el discurso, la palabra, decir que hay que mejorar la gestión?”, reclamó.

En ese sentido, reconoció que la mala gestión puede explicar la debacle, pero también critica que desde la cartera no hayan tomado medidas para corregir este problema, pese a la evidencia.

“¿Por qué no se aborda el problema de gestión cambiando directores de hospitales, cambiando equipos?”, se preguntó. “Cuando no ocurre ni lo uno ni lo otro (…)Bueno, algo está pasando”, cerró.

