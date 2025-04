Senador Saavedra dice tras la destitución de Allende que esto "amerita una reunión a solas con el Presidente Boric"

El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, abordó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de destituir del cargo a la senadora Isabel Allende por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, en la comuna de Providencia.

En conversación con radio Infinita, el parlamentario fue crítico con el hecho que desató la tormenta política: “El Partido Socialista sigue pagando los costos de los desaciertos, las desprolijidades y de la falta de firmeza para decir por este camino no se pueden hacer este tipo de cosas, más allá de que haya sido un asunto loable como convertir la casa del expresidente en un museo. El resultado es devastador, es lamentable por la historia política de la familia Allende”.

En este sentido, el senador hizo un llamado al Presidente Boric, actualmente en visita oficial en India: “Este es el partido del Presidente Allende y de la Presidenta Bachelet, y cuando fuimos al gobierno fuimos a cambio de nada, para trabajar en su programa y comprometidos con Chile, y en los cuatro años que van no hemos tenido la retribución que corresponde, esto amerita una reunión a solas con el Presidente”.

“Se vienen una serie de decisiones que hay que tomar. El partido está disponible para seguir en el camino trazado por nuestros fundadores, de búsqueda del cambio permanente, pero también con lealtades, confianzas y no con las situaciones que hemos tenido que vivir que deshonran a la política y nos deshonran a nosotros como socialistas”, complementó.

“Esto no debió llegar a estas instancias. Hubo cerca de veinte abogados que revisaron, que fiscalizaron y cómo ninguna de estas veinte personas pudo detectar un atisbo de que el artículo 60 de la Constitución impide hacer este tipo de situaciones, pero no fue así y continuaron con el proceso, al Presidente no le advirtieron y lo comprometen también en todo esto”, agregó el legislador.

“Evidentemente, que estas desprolijidades representan un descalabro político. Se pierde a una ministra y se pierde a una senadora y esto lo paga un solo partido. Existe molestia y desazón por este tema. Las cosas se pudieron y se debieron hacer de otra forma. Por eso, para estar en La Moneda tiene que haber gente que sepa y conozca las leyes y tenga el tino político para tomar decisiones y aconsejar en los momentos oportunos”, cerró el senador Saavedra.

