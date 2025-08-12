Rodolfo Carter y su decisión de apoyar a José Antonio Kast y no a Evelyn Matthei: "En Chile Vamos por un lado te dan la mano y en la otra tienen la daga"

El exalcalde y candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, aseguró que se siente “más cómodo” en Republicanos que en Chile Vamos y que, por lo mismo, optó por apoyar a José Antonio Kast en vez de a Evelyn Matthei.

“(En Chile Vamos) por un lado se habla de la unidad, pero por otro lado no es así... por un lado te dan la mano y en la otra tienen la daga guardada, y eso es tan innecesario. De verdad hoy día yo creo que todas las oposiciones, Chile Vamos y el pacto Republicano, Social Cristiano y Libertario, se necesitan recíprocamente, y hay que poner lo que nos une ante lo que nos divide”, dijo Carter en conversación con Radio Pauta.

Consultado de por qué apoya la candidatura presidencial de Kast, de la cual coordina el programa de seguridad, y no la de Matthei, Carter aseguró a que se siente “más cómodo” y argumentó, que nota “un sentido de misión más claro”

En cuanto a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Carter destacó que ella “es una gran persona, una patriota, es una servidora pública, ha tenido una carrera de más de treinta años”, explicó. Sin embargo, apuntó, “evidentemente representa miradas distintas de la sociedad, opiniones cambiantes. Hay una falta de estrategia permanente y de claridad de lo que tenemos que hacer”.

“De hecho, en algún minuto conversé con la misma candidata presidencial de esta realidad, y me daba cuenta de que pensábamos en cosas completamente distintas. Me daba la impresión, y en esto no hay ningún reproche ni mala onda con ella, que era como volver a los 90. Y hoy día lo que estamos viviendo es una realidad completamente distinta”, aseguró.

Consultado de por qué Kast estaría por sobre Matthei, Carter expresó que esto “no es un tema personal”, sino simplemente “quién está más capacitado para este momento tan importante en la historia, porque Chile es demasiado importante”.

En la entrevista, Rodolfo Carter dedicó minutos al Presidente Gabriel Boric: “Más allá de criticarlo a él como gobernante, es aprender de su fracaso", señaló.

Y agregó que “la gente pide que recuperemos la tranquilidad en las calles, que reactivemos el país y que detengamos la inmigración ilegal. Los otros temas que nos dividen quedarán para el futuro”, afirmó.

Finalmente, el exalcalde de La Florida se refirió a las críticas del diputado Henry Leal (UDI), quien también postula al Senado por La Araucanía, y quien dijo que se iniciaba la temporada de “turismo electoral” en la zona.

“Yo sigo coordinando los esfuerzos del programa de seguridad de la campaña de José Antonio (Kast). Justamente por eso, en una conversación muy personal entre él y yo, me pidió que no me restara este desafío electoral”, apuntó.

Y añadió: “Yo no me cambié de domicilio porque no tenía pensado ser candidato al Senado en ninguna región. Estas peleas pequeñas, son muy innecesarias”, ya que “hablan de un miedo que es bastante vergonzoso. Mientras una región vive en el miedo al terror y a la violencia, hay algunos que parece que tienen miedo a la competencia electoral”.

