Operativo en Renca: PDI allana vivienda donde habrían mantenido secuestrado a ex alcalde Montoya

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo un importante allanamiento en una vivienda de la comuna de Renca. El inmueble, ubicado en la intersección de las calles Villarrica con Ovalle, es investigado como la presunta "casa de cautiverio" donde fue mantenido el ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, por casi tres días.

En el lugar, además de los detectives de la PDI, se hizo presente personal del Servicio Médico Legal (SML), con el objetivo de levantar toda la evidencia posible. Este trabajo pericial es considerado clave para la investigación del secuestro, un delito que afectó al ex jefe comunal a principios de este mes.

Según los antecedentes del caso, Montoya fue retenido inicialmente en la comuna de Santiago y luego fue ubicado en Padre Hurtado. Los captores, un grupo de delincuentes, habrían enviado al menos un video de la víctima a sus familiares, solicitando una suma de dinero a cambio de su liberación. Un sujeto de nacionalidad venezolana ya se encuentra en prisión preventiva por su presunta vinculación con el secuestro.

