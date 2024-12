Senador Saavedra afirma que la derecha y las AFP están "obstinados con mantener un sistema que tiene pensiones muy bajas"

El senador del Partido Socialista (PS) Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, advirtió que tanto la derecha como las AFP se están perdiendo una oportunidad de validar el sistema al empecinarse en mantenerlo tal como está.

En opinión del legislador, la baja legitimidad de las administradoras tiene que ver con lo que ocurrió desde su génesis, en 1981, en plena dictadura.

“Un sistema como este es imposible instalarlo en un sistema democrático y con un Parlamento", afirmó el senador en entrevista con Cooperativa, donde afirmó además que la actual reforma de pensiones "es la gran oportunidad que tienen la misma derecha y los dueños de las AFP de validar democráticamente el sistema".

"Creo que no lo están entendiendo, lo están dejando pasar, porque están obstinados con mantener un sistema que tiene pensiones muy bajas, muy injustas, que condenan a nuestras personas mayores a vivir en la miseria", sostuvo Saavedra.

"Con 78 mil pesos de pensiones autofinanciadas, o 48 mil -como también las hay-, es muy difícil vivir con dignidad en el país", agregó,

También advirtió que se mantienen las distancias entre los distintos sectores que alejan por ahora la posibilidad de conseguir un acuerdo para sacar adelante la reforma del sistema previsional.

"Tienen que ver con cómo resolvemos los problemas para aumentar la pensión hoy, y para eso existe el bono garantía, en donde hay que utilizar 1% o un préstamo para poder entregar 0,1 UF por cada año que se ha ahorrado en el sistema. Allí tenemos una primera diferencia en los requisitos que se establecen para obtener este beneficio", detalló.

El segundo punto que separa a los bloques políticos tiene que ver con la diferencia de género.

El senador del PS explicó que “las pensiones entre hombres y mujeres tienen una diferencia que ha sido también tratada en la comisión y que ha sido expuesta al país, que es abismante. Entonces (se quiere compensar con) el bono tabla del 0,5%, pero la verdad es que con esa cantidad no se alcanza para mejorar las pensiones de la mujeres".

Otro asunto que "no está en el acuerdo pero también tenemos que abordarlo, no podemos dejarlo pasar, es para aquellas personas que se han dedicado al cuidado de algún familiar, y si no tienen ahorro”.

Sobre esto se “está buscando una fórmula a través del seguro de invalidez y sobrevivencia, para poder mejorar la condición de vida de personas que han hipotecado su vida cuidando personas", explicó.

Además, según el senador por el Biobío, "existen otros detalles, como es la legislación del stock, y por lo tanto, la intervención en la industria para mejorarla, para que sea más competitiva, y para que le asegure a los chilenos y chilenas en el futuro mejores pensiones, porque va a dar una mejor rentabilidad a través de los fondos generacionales".

