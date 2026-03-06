Senador Quintana apunta a Kast por conmutación de penas: “El presidente electo estuvo detrás de esto”

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la aprobación en general del proyecto de conmutación de penas y responsabilizó al presidente electo, José Antonio Kast, de esta situación.

En conversación con Duna, Quintana aseguró que "el presidente electo estuvo detrás de esto. Impulsó a algunos senadores para zanjar esto ahora".

"La idea de gobierno de emergencia se cae cuando se privilegia dar la señal a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad", recalcó.

Por otro lado, el parlamentario comentó sobre el último cónclave oficialista antes del término de la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

"No hay muchas expectativas ante el cónclave oficialista porque estamos en un momento de cierre (...) Más bien se puede hacer un balance en la gestión del Gobierno", manifestó.

El timonel del PPD adelantó que en el próximo gobierno "habrán dos oposiciones. Es muy difícil que haya una solo (...) Pero todo es muy prematuro para definir el tono de las oposiciones".

"Sin duda este es un Gobierno que va a tener para mostrar, pero el objetivo de avanzar en una coalición no se logró (...) Al Gobierno le faltó una cuestión de confianza, en eso quedamos al debe", añadió.

Y planteó que "no veo tanto dramatismo en que haya dos oposiciones, lo importante es el nivel de articulación".

