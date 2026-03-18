Senador PC Daniel Núñez admite que se precipitó al vincular caso Rojas Vade con “ultraderecha”

El senador del Partido comunista, Daniel Núñez, reconoció que se precipitó al vincular el episodio de Rodrigo Rojas Vade con un supuesto ataque de “grupos de ultraderecha”. En medio de nuevas teorías sobre un autoatentado, el parlamentario admitió: “Yo creo que actué un poquito apresurado”.

En conversación con CNN Chile, Núñez explicó que sus declaraciones se basaron únicamente en lo que circulaba en la prensa: “Yo no tuve ninguna información privilegiada de la investigación, me basé en la información que vi en los medios de comunicación, que era bastante abundante al respecto, pero que lamentablemente después comenzó a ser relativizada, surgiendo nuevos antecedentes”.

El legislador recordó que la primera versión apuntaba a un móvil político: “Era la primera información que había, que daba cuenta de algo que era muy curioso en toda su forma, y que suponía un móvil político, no lo supuse yo, lo supieron varios. De hecho, el propio Presidente de la República actual dijo que había una agresión de terceros. Hoy día eso está puesto en duda”.

Finalmente, Núñez llamó a la cautela en casos como este: “Muchas personas opinamos y la experiencia es que hay que ser muy cauteloso, más aún si el involucrado es un personaje como Rojas Vade, que tiene lamentablemente un problema de cuestionamiento con sus dichos y la verdad de sus acciones”.

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