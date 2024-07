Senador Ossandón reitera que primaria de Chile Vamos en Puente Alto fue "chanta"

El senador Manuel José Ossandón volvió a tildar de “chanta” e “ilegítima” la primaria realizada en la comuna de Puente Alto, donde Karla Rubilar fue elegida como la candidata de Chile Vamos para la alcaldía.

En conversación con Agricultura, el legislador sostuvo que “fue una primaria chanta, aclaremos eso. Voy a ser superclaro con el tema de Puente Alto, primero, ahí hay dos adultos compitiendo con los que yo no tengo nada que ver, una es Karla Rubilar y el otro es el concejal Felipe Ossandón. Yo no lo puse ahí, no tengo nada que ver con eso”.

“La única vez que yo influí para que alguien fuera candidato por Puente Alto, fue el año 2013, en el cual dejé fuera a mi hermana Ximena y apoyé a Germán Codina. Nadie me puede acusar de nepotismo”, añadió.

En esta línea, comentó que “está el concejal Ossandón, que tiene firmas por la notaría, que quiere ir por fuera y tenemos a Karla Rubilar, que lo validó haciendo una primaria absolutamente ilegítima. Pusieron un candidato de adorno, no es que Karla Rubilar haya ganado por lejos, no compitió con nadie”.

El parlamentario planteó que “si ellos son suficientemente generosos, los dos, y hacen una encuesta, 15 o 10 días antes de la inscripción, debería ganar el que gane la encuesta y recibir el apoyo del otro. Eso es lo que creo que sería lo razonable. No me parece que vaya alguien por fuera, yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera”.

“Pero yo tampoco voy a apoyar a nadie que se consiga un cupo que es legal, pero es absolutamente ilegítimo. Es una primaria chanta, es legal, pero, es ilegítima”, complementó.

Ossandón afirmó que “ese fue un acuerdo entre la Pepa Hoffmann, que andaba buscando apoyo para ella y Karla Rubilar. Eso a mí no me parece, ahí no existió una primaria legítima, por lo tanto, aquí, o se ponen los dos de acuerdo o se van a ir los dos para la casa. Porque ninguno de los dos gana, se los puedo asegurar”.

“Ella tiene que entender que su opción es ilegítima. La candidatura fue una vergüenza, fue burda. El concejal Ossandón tiene que entender que, si va por fuera y va Karla Rubilar, se pierde él y se pierde Rubilar”, acotó.

PURANOTICIA