Senador Ossandón por caso Monsalve: “Dieron tiempo para tratar de arreglar el problema"

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, dijo tener la sospecha de que el Gobierno intentó solucionar el conflicto relacionado con la denuncia por violación contra el exsubsecretario del interior, Manuel Monsalve, antes de que saliera a la luz.

Además, tuvo críticos comentarios hacia la ministra del Interior, Carolina Tohá, por su rol en este caso, y hacia el Presidente de la República, luego de su comparecencia ante los medios de comunicación el viernes.

“El Presidente de la República da esa memorable conferencia de prensa, muestra un montón de cosas que a mí me da la impresión de que aquí le dieron tiempo para tratar de arreglar el problema, tratar de que aquí no existiera denuncia, que acallaran a la gente, le pusieron un avión institucional”, afirmó Ossandón en entrevista con radio Pauta.

El senador recordó que el Presidente de la República supo dos días antes de que la denuncia se hiciera pública, la ministra del Interior también, y que a Monsalve lo deberían haber “sacado a patadas” de La Moneda.

“Yo no soy quién para echar, eso es problema del Presidente, pero él tiene que transparentar todo lo que ha hecho y Carolina Tohá ha metido las patas hasta el fondo”, dijo el legislador sobre una posible renuncia de Tohá a su cargo por este episodio.

“Este Gobierno feminista le dio tiempo a este señor todopoderoso a tratar de haberse arreglado. A lo mejor dijeron, una familia de concepción, modesta (…) a lo mejor esta cabra se queda callada, imprudente la niñita, qué hace yendo a comer a un restaurante con un señor casado y además su jefe”, comentó Monsalve, en alusión a cómo se dieron los hechos.

“Me parece que lo más grave es el abuso de poder, pero cuando a mí me citan a una reunión, y me pongo a tomar dos, tres piscos sour, no corresponde, yo creo que eso es un desatino tremendo de ella, pero eso no justifica lo que le hicieron“, agregó.

En la misma línea, añadió que “el abuso de poder de citar a una persona, de subirle el sueldo con la plata de todos los chilenos, arbitrariamente, ofrecer cursos de inglés, usar un avión y todo sabido por el alto mando del Gobierno. (…) Es una vergüenza lo que está pasando”, subrayó.

Respecto a la conferencia de prensa de Boric el viernes, el senador RN afirmó que “si el Presidente de la República no da la mayor o más impresionante conferencia de prensa de la historia de Chile, nadie habría sabido esto. Él fue el que, entre todos sus enredos, dejó la grande para ellos (el Gobierno)”.

Consultado sobre cómo afecta a la política hoy y eventualmente a las elecciones municipales de este fin de semana, Manuel José Ossandón afirmó que “injustamente” se está metiendo a todos los políticos en el mismo saco.

“El momento es triste para la política, porque en el fondo aparece esto, aparece el caso Cubillos, aparece Chadwick y la gente al final nos mira a todos y nos mete en el mismo saco. A mí me da la impresión de que todo lo que ha pasado en política puede hacer que mucha gente se abstenga, que vote nulo”, en las próximas elecciones.

Sobre el caso Hermosilla y lo que implica a las denuncias contra el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, Ossandón comentó que “este señor hizo un video tratando de hablar de los comentarios sexistas que hizo, lo mismo hizo del alcalde Carter, que son graves, son ordinarios, estoy de acuerdo, pero lo más grave de todos es que este señor usó su puesto para manejar investigaciones. Eso es lo grave”.

