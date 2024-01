Senador Ossandón descartó nepotismo en elección de su sobrino como candidato a alcalde de Puente Alto

El senador Manuel José Ossandón (RN) descartó la existencia de nepotismo en la elección de su sobrino, el concejal Felipe Ossandón, como candidato a alcalde de la comuna de Puente Alto.

Esto luego que existiera una diferencia de opinión entre el parlamentario y el actual jefe comunal, Germán Codina, quien ha dicho que su elección para ocupar el cargo es Karla Rubilar, lo que fue criticado por el parlamentario dado que la exministra trabajaba como funcionaria en el municipio.

En conversación con Cooperativa, el legislador aclaró que planteó “que cuando uno es candidato no puede ser funcionario", y que el camino era renunciar por "transparencia porque si no es corrupción o por lo menos vendría siendo un conflicto de interés".

"Yo no renunciaría si yo tengo la conciencia intranquila, pero valoro lo que hizo Karla Rubilar, yo no tengo nada contra ella, ni que no tenga capacidades para ser alcaldesa, ni nada, sino que si van a competir por un cupo sea con fair play y con la cancha pareja, no pido nada más que eso. Y si el concejal Ossandón pierde, pierde", añadió.

Asimismo, Ossandón comentó que "se mandó una carta en contra mía con puras descalificaciones personales, contra el concejal Ossandón y contra mí firmado por 15 personas, las cuales 14 son funcionarios de la municipalidad".

El parlamentario lamentó que lo estén “acusando de desleal, entonces yo no entiendo nada pero me voy a defender como perro".

Al ser consultado por las acusaciones de Codina, quien acusó nepotismo indicando que "si el sobrino (de Ossandón) compite con la Karla pierde" y afirmó que el senador "tiene personas que trabajan con él que reparten tarjetas del concejal Felipe Ossandón".

El exalcalde respondió que han “hecho mucho trabajo con mi sobrino, tengo todas las actas de todas las reuniones", donde "no se habla de política, son sólo problemas, no sé, la locomoción, la delincuencia", y señaló que eso es parte de "la labor parlamentaria, porque yo no sólo tengo que legislar, yo represento y participo".

"Yo me las voy a jugar por él, pero aquí hay una cosa súper clara, cuando yo hago un trabajo comunitario e invito a distintas personas, es distinto a que yo le pague a un grupo de personas y los ponga en puestos clave, y que hagan campaña en horario de oficina. Eso no corresponde", expresó.

Además, el legislador recordó que a Codina "lo ayudamos para que fuera concejal y lo entrenamos, porque lo lógico es que un concejal pueda ser alcalde, esa es la carrera. ¿Ustedes saben quién era la mejor candidata, lejos, para ser alcaldesa de Puente Alto después de mí? Ximena Ossandón, mi hermana. Y yo dije, yo nunca he aceptado el nepotismo. Y cómo será que Codina, que siempre ha sido un tipo sumamente desconfiado, me llamó para decirme nunca creí que iba a hacer eso".

"Y ahora, que hay un concejal, que por defecto tiene mi apellido, que está en ejercicio, que está trabajando, pide competir, ¿eso es nepotismo? ¿Cómo va a ser nepotismo?", sentenció.

