Senador Ossandón critica respaldo de RN a diputado Mellado por filtraciones: "Pena y vergüenza"

Durante su participación en el programa Tiempos Violentos de VíaX, el senador por la Región Metropolitana y militante de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, criticó la decisión de la directiva del partido de respaldar al diputado Miguel Mellado.



Lo anterior, luego que el parlamentario reconociera haber filtrado las declaraciones que el Presidente Gabriel Boric emitió en la reunión que sostuvo el martes con autoridades de las regiones del Biobío y La Araucanía en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.



Al respecto, el senador reconoció que la situación le da "pena y vergüenza", y que RN "no entiende nada. Te guste o no es el Presidente de la República, e ir como los bandidos a grabar no corresponde".



En el mismo espacio Ossandón cuestionó la declaración del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien previamente señaló que el diputado Mellado ya había asumido su error, y que no debería perderse el foco de la situación en la Macrozona Sur.



"Yo echaría al asesor que le dijo a Chahuán que diera esa declaración, porque la verdad es que parte bien y después juega al empate. Mezcla dos temas que no tienen nada que ver", concluyó el senador Ossandón.

