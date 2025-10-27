Senador Núñez y campaña de Jeannette Jara: “Si el Gobierno comete errores, eso la perjudica”

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, abordó el escenario presidencial tras el último debate y advirtió que “si el gobierno comete errores, eso perjudica a Jeannette Jara”.

En conversación con Pauta, Núñez señaló que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, “se mostró nervioso” y tensionado frente a Johannes Kaiser, mientras que Jeannette Jara mostró “claridad y seguridad” al abordar temas como seguridad y salario mínimo.

El parlamentario dijo que “me da la sensación de que el más complicado del debate fue José Antonio Kast” y destacó el desempeño de Jara como “sólido” y en ascenso.

Respecto al rol del Ejecutivo, Núñez sostuvo que “si el gobierno comete errores, eso perjudica a Jeannette Jara, porque Kast busca polarizar contra el gobierno”.

“A nosotros lo que nos sirve y lo que le sirve a Chile es que el gobierno del presidente Boric haga un excelente gobierno y esté las 24 horas del día preocupado de gobernar”, precisó.

Y manifestó que lo que espera del gobierno “es que haga su pega: mejorar la gestión, reducir las listas de espera y avanzar en seguridad. La prioridad del gobierno no es debatir con los candidatos, sino gobernar”.

