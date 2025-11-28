Senador Núñez cree que Jeannette Jara es "la continuidad del legado social de Michelle Bachelet"

El senador y coordinador del comité estratégico de la candidatura de Jeannette Jara, Daniel Núñez (PC), aseguró que se equivocan al decir que la exministra del Trabajo es continuidad del gobierno de Gabriel Boric, puesto que -aseguró- “si es continuidad de alguien, es de Michelle Bachelet”.

“Se ha discutido mucho esto de continuidad. Yo le he dado una vuelta y, bueno, yo pienso que Jeannette Jara, si es continuidad de alguien, es continuidad del legado de Michelle Bachelet”, aseguró en entrevista con radio Duna.

“Porque uno se pregunta qué fue lo que distinguió el segundo gobierno y el primero de Michelle Bachelet, y lo que distinguió fue que fueron dos gobiernos que pusieron acento en la protección social. El Chile Crece Contigo, la pensión básica solidaria. Por eso la gente recuerda a Bachelet, porque le dio beneficios sociales que no existían, sobre todo a las mujeres", sostuvo el senador.

Y agregó que Jara “le ha dado continuidad a ese legado en materia social de pensiones de Michelle Bachelet con la reforma (de pensiones)”.

“Entonces, yo creo que es ese legado, esa continuidad que representa Jeannette Jara, la que Michelle Bachelet en este encuentro ratifica”, aseveró el parlamentario, en referencia al encuentro de ambas figuras ayer jueves.

Para Núñez, ambas políticas “son cercanas, trabajaron juntas. Jeannette Jara fue subsecretaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces es muy natural este encuentro, este apoyo y, por supuesto, que es algo que nosotros valoramos y destacamos mucho”, indicó.

Finalmente, destacó que la reforma de pensiones sería “un logro” principalmente de Jara “cuando fue ministra del Trabajo de este gobierno, pero en imagen, Jeannette Jara, yo creo que quien proyecta como legado es su relación con el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y yo creo que ese encuentro da cuenta de la cercanía, de la empatía que hay entre ellas”, finalizó.

