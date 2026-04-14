Senador Núñez califica de "irresponsable" la rebaja de impuesto corporativo en proyecto de Reconstrucción Nacional

El senador Daniel Núñez (PC) lanzó fuertes críticas contra la reforma miscelánea -denominada de Reconstrucción Nacional- que el Presidente José Antonio Kast presentará este miércoles.

El proyecto gubernamental abarca más de 40 medidas. Dentro del paquete destacan la instauración de un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes proyectos, la disminución de trámites asociados a la inversión y el fin del gravamen del 10% aplicado a la venta de acciones con alta presencia bursátil. No obstante, el eje que genera mayor controversia es la rebaja escalonada del impuesto corporativo, el cual pasaría de un 27% a un 23%.

Durante una entrevista concedida a radio El Mostrador, el legislador desestimó la premisa defendida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a que una menor carga impositiva estimularía la economía. Al respecto, el parlamentario sentenció: “Este supuesto, este dogma que hay de que al bajar los impuestos hay crecimiento económico es un dogma de un fanatismo ideológico que no tiene sustento práctico y real en la economía de los países”.

Profundizando en su crítica a la merma de recursos fiscales, el representante del PC agregó: “Es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo, porque estamos perdiendo una base muy importante de financiamiento y vamos a crear entonces conflictos sociales al por mayor y eso trae inestabilidad social e inestabilidad política”.

El primer mes de la actual administración en La Moneda también fue objeto de análisis por parte del congresista. Sobre el desempeño del Ejecutivo, apuntó: “Lo que más me llama la atención es que la idea del gobierno de la emergencia, de que había que actuar rápido, resolver los problemas que agobiaban a la gente, ha quedado totalmente de lado. Ha sido un gobierno con bastantes desprolijidades, pero sobre todo es un gobierno muy indolente”.

Siguiendo con su evaluación del mandato presidencial, el senador complementó: “Yo lo veo muy insensible frente a los problemas cotidianos que vive la gente, la clase trabajadora en Chile, los ciudadanos de a pie. Y esto se grafica ya incluso en las encuestas. No solamente ha tenido grandes problemas en lo que era su promesa de combatir la delincuencia, dar más seguridad, pero en paralelo hoy día nos creó una nueva emergencia. El gobierno creó una emergencia que el país no tenía, que es la emergencia económica por el alza en el costo de la vida”.

A juicio de Núñez, la prioridad de las autoridades está mal enfocada. “De lo que está preocupado es que los superricos la pasen mejor. Ellos también son invitados a la fiesta, se suman, y la gente está angustiada, está con rabia, está con mucha desesperación”, aseveró.

Como alternativa para su discusión en el Congreso, el representante comunista se mostró abierto a fragmentar la reforma en proyectos separados. “Lo que es tributario a un lado, lo que es reconstrucción a otro, y si quieren, podríamos dejar un tercer conjunto de normas que puedan ser de incentivo económico, reactivación, eso es más discutible”, concluyó.

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