Desarticulan a banda "Los Ferreteros" tras intento de robo a empresa en San Joaquín

Carabineros de la 50º Comisaría de San Joaquín detuvo a tres delincuentes que integraban la banda de “Los Ferreteros” y que efectuaban robos al interior de empresas en la comuna del sector sur de Santiago.

Todo comenzó mientras los uniformados ejecutaban controles preventivos en la intersección de avenida Santa Rosa, cerca de avenida Departamental. En ese instante, recibieron un aviso oportuno sobre la presencia de desconocidos que acababan de irrumpir en un recinto perteneciente al rubro metalúrgico.

Al llegar velozmente al lugar de los hechos, las fuerzas de orden sorprendieron en flagrancia a los antisociales. Los sujetos se encontraban forzando las puertas de ingreso con el objetivo de acceder a los galpones del establecimiento, valiéndose de diversas herramientas para lograr su cometido.

Al notar que habían sido descubiertos por la policía, los implicados emprendieron la huida a través de avenida Santa Rosa. Sin embargo, el escape fue frustrado rápidamente por el personal institucional: dos de los individuos fueron interceptados mientras se desplazaban por la vía pública, en tanto que el tercer involucrado fue apresado a bordo de un furgón que aguardaba en las inmediaciones de la empresa.

Durante la aprehensión, se constató que los infractores de ley llevaban consigo una serie de herramientas destinadas a la ejecución de sus ilícitos. Sumado a esto, las autoridades procedieron a la incautación del furgón en el que se trasladaba el grupo.

Valorando la rápida respuesta de los efectivos, el mayor Óscar Llantén subrayó que este oportuno trabajo “permitió detener a estos tres delincuentes, quienes suman 30 reiteraciones por delitos de similares características”.

Tras el operativo, la totalidad de los antecedentes fue entregada oportunamente al Ministerio Público con miras a la correspondiente formalización. Cabe destacar que el historial de los capturados incluye detenciones anteriores por robo con intimidación y violencia, receptación de vehículo, porte de arma de fuego y robo en lugar no habitado, entre otros ilícitos.

El mayor Llantén también profundizó en la estrategia de seguridad aplicada en San Joaquín, detallando la existencia de un trabajo permanente que involucra a Carabineros, el Municipio y la comunidad para enfrentar este tipo de situaciones, “permitiendo desarrollar cursos de acción, con una mejora continua, y que nos permiten detener y poner a disposición de los tribunales a quienes cometen esta clase de delitos”.

En el marco del balance de la labor operativa en la comuna, el personal de Carabineros reportó un aumento del 23% en la incautación de armas blancas y de fuego, si se contrasta con igual período del año pasado.

Finalmente, las estadísticas reflejan un alza significativa en los detenidos en lugar no habitado, categoría en la que se enmarca lo ocurrido en la empresa consignada. Específicamente, se registró un aumento de 275% en comparación con el mismo período del 2025, es decir, la cifra pasó de cuatro aprehendidos a un total de 15.

(Imagen referencial)

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