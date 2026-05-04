Gobierno ingresa proyecto que aumenta el sueldo mínimo en $7.546: salario subiría a $546.546

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto que busca reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

Según se explica en el informe, el salario mínimo se incrementaría a $546.546 (actualmente es de $539.000, por lo que aumentaría $7.546),

De acuerdo a la iniciativa que comenzará su tramitación en la Cámara de Diputados, “se propone un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo con la evolución del IPC, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las familias”, dice el informe.

Añade que “esto quiere decir que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $546.546, de acuerdo con la variación acumulada entre enero y marzo de 2026, que alcanza un 1,4%”.

El proyecto añade que “a contar del 01 de enero de 2027, reajústese el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor, determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de diciembre de 2026”.

En ese contexto, si se cumplen las proyecciones del Banco Central, esa nueva alza sería de 2,6%.

El gobierno argumenta que “el reajuste propuesto busca conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la preservación del empleo formal, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño, resguardando especialmente las condiciones de quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado del trabajo”.

Agregan que “según el último dato de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2026), correspondiente al trimestre móvil de enero a marzo 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 8,9%, acumulando 39 meses consecutivos en niveles superiores al 8%. Ello sitúa a Chile entre los países con mayores tasas de desempleo dentro de la OCDE”.

Finalmente, se establece que “a más tardar en el mes de junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 01 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral”.

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