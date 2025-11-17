Senador Núñez admite preocupación por estrecho margen entre Jara y Kast en la elección presidencial

El senador Daniel Núñez (PC) se refirió a los resultados de la elección presidencial y admitió que existe preocupación por el estrecho margen entre Jeannette Jara (26,8%) y José Antonio Kast (23,9%).

En conversación con La Tercera, el parlamentario afirmó que “el comando no se puso la meta de llegar al 30%, yo leí en las entrevistas que dio nuestro jefe de campaña, pero sí al 28% o 29%, y obviamente estuvimos cerca, pero no llegamos a esa cifra”.

“Pero también, hay que ser sincero, nos interesaba una distancia importante con el competidor más cercano. No se produjo, estamos llegando casi a los tres puntos, 2,9, y eso obviamente es un tema de preocupación”, indicó.

El legislador dijo que “esta es una elección muy difícil, y lo sabíamos desde el principio, para las fuerzas democráticas y progresistas". “Venimos de una derrota política muy relevante, que fue el plebiscito constitucional, el primero”, añadió.

Asimismo, argumentó que “tenemos un fenómeno nuevo, nunca antes habíamos tenido elección presidencial con voto obligatorio. Y eso significa que cuatro, casi cinco millones de personas que estaban fuera de la política, por decisión voluntaria, se incorporan de manera forzada”.

“Prever cómo se comportaban ellos, a quién escuchaban, qué propuesta le hacía sentido, es muy difícil, porque no es el público, entre comillas, que estaba asistiendo a las votaciones, sobre todo presidencial, los últimos años”, precisó.

Por otro lado, Núñez planteó que “podemos encabezar con las demandas y los programas que ha planteado Jeannette Jara, también ella planteó ayer en su discurso tomar las propuestas de Franco Parisi, por ejemplo, nos parece muy atractiva la propuesta de hacer una devolución del IVA en el caso de los remedios, la compra de los remedios”.

Junto con ello, destacó la propuesta de Evelyn Matthei “en materia de hipotecazo, nos parece atractiva, esto de que ya el Estado pone el pie y usted solamente se ocupa de pagar las cuotas, creemos que esas son cosas relevantes para reactivar el mercado, en este caso inmobiliario”.

