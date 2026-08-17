Senador Moreira (UDI) respalda reforma de seguridad del Gobierno y llama a esperar el texto definitivo

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), defendió la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Kast y sostuvo que aún no es posible anticipar una postura favorable o contraria, debido a que el proyecto definitivo todavía no ha sido presentado ante la Cámara Alta.

"Defiendo públicamente la Reforma de seguridad del presidente Kast. Por un borrador que trasciende sin conocer texto definitivo y sin entrar el proyecto al Senado por muchas dudas que existan, no se puede adelantar votación a favor o en contra", señaló en su cuenta de X.

El parlamentario destacó además el rol del Senado en la tramitación de las iniciativas y llamó a buscar acuerdos para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país.

"En Senado se mejoran los proyectos de ley, se modifican, se corrigen y se llega acuerdos con el aporte de todos. Chilenos aspiran a que no existan polémicas de los políticos y se resuelva tema Seguridad. Chile es un país desde hace años en dónde crimen organizado y delincuencia sobrepasó al Estado", añadió.

Las declaraciones de Moreira se producen luego de que, durante la jornada de este pasado domingo, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, advirtiera que su partido no respaldaría la reforma constitucional de seguridad si se confirma el contenido del texto que trascendió públicamente.

El documento conocido incluiría excepciones a principios generales establecidos en la Constitución, aspecto que ha generado reparos al interior del gremialismo.

"No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar", aseguró el timonel de la UDI en entrevista con La Tercera.

Agregó que "la razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente".

"En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad", enfatizó.

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