Senador Moreira llama a "reivindicar nuestra soberanía" ante dichos de Argentina

El senador Iván Moreira llamó a "reivindicar nuestra soberanía" ante las últimas declaraciones las autoridades civiles y militares argentina sobre el estrecho de Magallanes.

A llegar a la elipse del Parque O'Higgins, el vicepresidente del Senado señaló que "no se trata de arengas, se trata de que siempre tenemos que estar atentos, y hoy, más que nunca, tenemos que reivindicar nuestra soberanía".

Añadió que "Chile ha sido siempre respetuoso del derecho internacional, ha sido un ejemplo para el mundo", en referencia a los tratados de 1881 y 1984.

“Chile tiene que entender de que, a veces, el vecino despierta con intereses que yo diría que son expansionistas”, añadió.

También sostuvo que "tenemos que tener mayor capacidad disuasiva, la inversión en la defensa es un seguro para el país".

PURANOTICIA