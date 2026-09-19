Michelle Bachelet baja su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “No me arrepiento de haber asumido este gran desafío”

La carrera de Michelle Bachelet para convertirse en la primera mujer en encabezar Naciones Unidas llegó a su fin. Este sábado, la expresidenta de Chile comunicó que decidió no continuar con su candidatura a la Secretaría General del organismo internacional.

La decisión fue dada a conocer por la propia exmandataria mediante un video publicado en sus redes sociales, luego de meses de gestiones internacionales en torno a su postulación.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, señaló Bachelet al comenzar su mensaje.

El anuncio se produjo un día después del tercer sondeo informal realizado entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa instancia, Bachelet obtuvo un voto de “aliento”, 11 de “desaliento” y tres “sin opinión”, quedando en el séptimo lugar entre las candidaturas consideradas.

Al explicar su determinación, la expresidenta hizo referencia al escenario internacional que enfrentó durante su postulación.

“Algunos tal vez crean que este no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que busqué representar, en una época en la que soplan fuertes vientos en contra de principios como el multilateralismo; en contra del derecho internacional, que está siendo violado reiteradamente; en contra de la realidad del cambio climático, que algunos siguen negando a pesar de la evidencia científica; y en contra de la democracia y los derechos humanos, que se encuentran amenazados”, sostuvo.

Bachelet también realizó un balance de su participación en el proceso y defendió los principios que buscó representar durante su candidatura.

“No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Ayudamos a posicionar en la agenda global la convicción de que la próxima persona a cargo de la Secretaría General debe ser una mujer de América Latina: alguien verdaderamente independiente, leal a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y dispuesta a defenderlos con firmeza ante todos los Estados, sin importar su tamaño o poder”, afirmó.

La postulación de Bachelet había sido presentada oficialmente en febrero por Chile, Brasil y México. Sin embargo, en marzo el Gobierno chileno retiró su respaldo, mientras la expresidenta decidió mantenerse en competencia con el apoyo de Brasil y México.

En su mensaje de este sábado, la exmandataria agradeció precisamente a los mandatarios de ambos países por haber mantenido ese respaldo.

“Agradezco especialmente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes apoyaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción. También quiero agradecer al pueblo de Chile y a los ciudadanos de todo el mundo que expresaron su afecto y respaldo”, expresó.

Pese a poner término a su candidatura, Bachelet adelantó que seguirá vinculada al ámbito internacional y a materias relacionadas con la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

“Continuaré ahora, con la misma determinación de siempre, mi trabajo internacional. Seguiré participando activamente en la urgente tarea de construir un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sostenible y respeto por los derechos humanos”, concluyó.

PURANOTICIA