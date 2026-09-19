Diputado Mulet valora mensaje de Chomali pero pide incluir al centro político

Ampliar la convocatoria más allá de la izquierda y la derecha fue el planteamiento realizado por el diputado Jaime Mulet tras el mensaje entregado por el cardenal Fernando Chomali durante el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias.

El parlamentario valoró el llamado del arzobispo de Santiago a fortalecer el diálogo, recuperar las confianzas y avanzar hacia acuerdos por el bien común. Sin embargo, planteó un reparo respecto de la forma en que se convocó a los distintos sectores políticos.

“El cardenal Chomali comete, a mi juicio, un único error en su intervención. Llama a la izquierda y a la derecha a unirse, a trabajar juntas y a preocuparse por el país, pero se olvida de un amplio sector de chilenos que no se identifica ni con la derecha ni con la izquierda”, afirmó el parlamentario.

Mulet sostuvo que la discusión política nacional no necesariamente se limita a esos dos sectores y que existe una parte de la ciudadanía que se identifica con posiciones de centro, centroderecha o centroizquierda.

Desde esa perspectiva, consideró que estos grupos también deberían formar parte de la convocatoria planteada durante la ceremonia.

“Hay millones de chilenos que están fuera de esas posiciones más extremas y que también tienen que ser parte de este llamado. Creo que circunscribirlo solamente a la izquierda y a la derecha termina limitando un mensaje que, en sus aspectos más profundos, compartimos”, señaló.

Durante su homilía, Chomali abordó distintos desafíos que enfrenta el país y llamó a superar la confrontación política, fortalecer el diálogo y avanzar en acuerdos. El arzobispo planteó que las diferencias son parte de una democracia y que el bienestar general debe situarse por sobre los intereses particulares de cada sector.

Mulet coincidió con parte importante de ese planteamiento, especialmente respecto de la necesidad de recuperar las confianzas y generar espacios de entendimiento, aunque insistió en que la convocatoria debería abarcar un espectro político más amplio.

“Creo que sería importante que el cardenal pudiera precisar ese punto, porque de una u otra forma quedan millones de chilenos fuera de su llamado. Entiendo que fue un error involuntario, pero precisamente por la profundidad y relevancia de su mensaje, creo que vale la pena ampliar esa convocatoria”, concluyó Mulet.

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