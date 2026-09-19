Parada Militar 2026: Debut de Gendarmería y regreso de la PDI marcan el desfile

Con dos importantes novedades y un despliegue superior a los 10 mil efectivos se desarrolló este sábado la Gran Parada Militar 2026 en la elipse del Parque O’Higgins. La ceremonia estuvo marcada por el debut de Gendarmería de Chile y el regreso de la Policía de Investigaciones (PDI), además de ser la primera encabezada por José Antonio Kast como Presidente de la República.

En total, 10.206 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad participaron en la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército. De ellos, 1.764 fueron mujeres.

El mayor contingente correspondió al Ejército, con 6.219 integrantes, seguido por la Armada, con 1.252; Carabineros, con 1.220; la Fuerza Aérea, con 1.117; la PDI, con 297; y Gendarmería, con 94 funcionarios.

Uno de los principales hitos de la jornada fue precisamente la incorporación de Gendarmería al tradicional desfile. Por primera vez, funcionarios de la institución participaron oficialmente de la Parada Militar, mientras que la PDI retornó a la elipse luego de siete años de ausencia. Su anterior participación había sido en 2019.

La ceremonia comenzó con el tradicional encajonamiento de las bandas de guerra e instrumental de la Escuela Militar. Posteriormente se dio paso al desfile de las diferentes unidades e instituciones participantes.

Por parte del Ejército se presentaron, entre otras unidades, la Escuela Militar y los regimientos fundacionales, junto con la agrupación histórica integrada por el Batallón "Granaderos de Chile", el Regimiento de Caballería Blindada N°3 "Húsares" y el Regimiento de Artillería N°1 "Tacna".

A ellos se sumaron los escalones correspondientes a la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Antes del comienzo de la ceremonia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la incorporación de las instituciones vinculadas a su cartera y la presencia del público en el Parque O’Higgins.

"Es un acto muy típico, republicano y muy querido por la ciudadanía. Impresionante el público este año que se pusieron gradería al frente. Vuelve la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Estarán, por supuesto, el Ejército de Chile, la Armada, la Fuerza Aérea, las Glorias del Ejército y además las policías, las tres instituciones que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, así que muy contentos de poder ser parte del ecosistema de seguridad parte de las Glorias del Ejército", señaló.

La autoridad también se refirió particularmente al estreno de Gendarmería en la ceremonia.

"La gente de Gendarmería está muy contenta, es una señal muy potente el traspaso constitucional de Gendarmería del Servicio Público a ser una institución de carácter policial. Así que muy contentos de ser parte del cierre de ese ciclo, que es un gran acuerdo transversal político para dar más seguridad a nuestro país", añadió.

Otro de los elementos particulares de esta edición fue la participación del Cuerpo Militar del Trabajo con maquinaria de ingenieros, en el marco de los 50 años desde el inicio de la construcción de la Carretera Austral.

La Parada Militar 2026 se extendió por más de tres horas, con el paso de las distintas unidades y agrupaciones por la elipse del Parque O’Higgins, cerrando una edición marcada por nuevas incorporaciones y el retorno de la PDI al tradicional desfile.

PURANOTICIA