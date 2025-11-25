Senador Moreira defendió la vigencia de Chile Vamos y aseguró que "estamos más vivos que nunca"

El senador de la UDI, Iván Moreira, respondió a las declaraciones de Cristián Monckeberg y Mario Desbordes, quienes afirmaron que la coalición “cumplió su ciclo” y está “muerta” tras la primera vuelta presidencial.

En conversación con CNN Chile Radio, defendió la vigencia del pacto y llamó a evitar quiebres en plena campaña de segunda vuelta. “Lo único que puedo decir es que Chile Vamos está vivo y hará todos los esfuerzos por fortalecerse. Por supuesto que corresponde analizar con cuidado lo que ocurrió en la presidencial”, afirmó.

Las palabras del legislador se dieron en un escenario de reconfiguración política, marcado por el ascenso del Partido Republicano como principal fuerza parlamentaria.

Ante las voces que plantean revisar o incluso terminar con Chile Vamos, Moreira sostuvo que las críticas más duras responden a intereses personales: “Hay algunos que están muy preocupados por necesidades de mayor poder, y por eso anuncian que Chile Vamos se terminó. Eso no es así y no lo aceptaremos”.

El parlamentario apuntó a un ánimo oportunista en ciertos dirigentes: “Arrancar, salir corriendo, ir detrás del ganador para no hundirse. Eso es lo que algunos piensan sobre Chile Vamos. Yo les quiero decir que estamos más vivos que nunca”.

Reconoció debilidades y errores, pero defendió la relevancia del pacto: “Representamos a un sector del país que es necesario para que el nuevo presidente -en este caso, Kast, si gana- tenga capacidad de gobernar”.

Moreira reiteró el respaldo de la UDI al abanderado republicano: “Es lógico, no existe otra alternativa. Vamos a apoyar al candidato José Antonio Kast”. Sin embargo, diferenció ese apoyo del rol que Chile Vamos podría tener en un futuro gobierno.

A su juicio, Kast debe dar señales de unidad, como incorporar el equipo técnico y las propuestas del programa de Evelyn Matthei. “Esa invitación debe hacerla el futuro gobierno; no vamos a invitarnos solos donde no nos han llamado”, recalcó.

Consultado sobre el riesgo de que el auge republicano absorba a la UDI, el senador lo descartó: “Esto no se trata de sobrevivencia. Tenemos 17 diputados, cinco senadores, y esperamos ampliar la bancada con independientes y otros partidos que quieran sumarse”.

Concluyó asegurando que no ve un “funeral anticipado” para Chile Vamos y que el bloque seguirá siendo determinante para construir mayorías en el Congreso, cualquiera sea la alianza que configure el sector de Kast.

