Senador Moreira apunta contra el Partido Republicano tras las elecciones: "Hoy día nos dividen"

En el senador de la UDI, Iván Moreira, apuntó a Republicanos luego del resultado de la segunda vuelta de gobernadores.

El parlamentario aseguró en entrevista con radio Pauta que como sector “tenemos un problema serio. No nos conviene pelearnos con Republicanos, pero Republicanos tiene que tener un acto de generosidad con el país“.

“Acá se perdieron tanto en municipalidades o gobernaciones por ir solos, eso creo que no es bueno para el sector”, apuntó el senador haciendo referencia al partido fundado por Kast.

Moreira señaló que “hoy día quienes nos dividen por razones del camino propio es Republicanos” y enfatizó que “los dos sectores nos necesitamos. Hay un punto de encuentro que es la opción de llegar a algún tipo de acuerdo parlamentario con ellos”.

Asimismo, aseguró que la del domingo “no fue una mala elección para nosotros” y aseguró “se están mirando los resultados muy a la rápida. No te puedo decir que ganamos, pero no perdimos“.

Consultado sobre cómo estos resultados pueden afectar las aspiraciones presidenciales de Evelyn Matthei, Moreira desestimó que pudiera haber un efecto negativo.

“Aquí la única candidata de Chile Vamos que puede demostrar con números que es la mejor es Evelyn Matthei“, dijo.

Sobre el optimismo que surgió en algunos miembros del oficialismo tras el resultado del domingo, el senador de la UDI aseguró que de cara a la presidencial en la centroizquierda “no tienen ninguna estrategia, no tienen nada. Están preocupados porque no tienen nada, no tienen ninguna carta que pueda competir con Evelyn Matthei“.

El parlamentario también se refirió a la reciente denuncia por acoso sexual en contra del Presidente Gabriel Boric. “Estos temas no es bueno politizarlos tanto porque se pierde la credibilidad”, indicó.

“Nosotros tenemos que tomar palco con lo que está pasando, porque en la medida que nos metemos en el tema y lo politizamos, se pierde la credibilidad. Hay que dejar que la prensa y la Fiscalía hagan su trabajo”, sentenció el senador.

