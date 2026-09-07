Senador Moreira acusa "ofensiva" de Argentina y pide al Gobierno actuar con firmeza y "no poner la otra mejilla"

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), acusó a Argentina de desplegar una “ofensiva” contra Chile que, a su juicio, responde a una estrategia, y llamó al Gobierno a actuar con mayor firmeza ante las recientes declaraciones de autoridades trasandinas sobre la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

“Yo, Argentina, lo veo como un país que siempre ha tenido un espíritu expansionista. Esto no es nuevo, pero hoy día lo que hemos visto ha sido una verdadera ofensiva que yo creo que obedece a una estrategia”, advirtió en entrevista con radio Agricultura.

Agregó que “el Presidente Milei viene a Chile y se encarga en un foro en nuestro país de golpear con groserías, con insultos a la izquierda y también indirectamente a la derecha que han tratado de instalar como esa derecha cobarde”.

“Un Presidente no puede venir a ningunear la historia política de nuestro país con sus luces y con su sombra. Me parece que nosotros tenemos que actuar con mayor firmeza y con mayor energía”, aseguró.

También aseguró que “Milei termina el foro y dice: ‘Tengo la seguridad de que Chile nos va a apoyar en el tema de las Malvinas’. Y sus ministros, sus autoridades, sus altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, bueno, nos ningunean como país a nosotros, y nosotros vamos a poner la otra mejilla”.

“Yo sé que en diplomacia se manejan distintas las cosas. Tampoco se trata de ponernos a la altura de Argentina en cuanto a las arengas que ellos hacen. Pero decir, hablar con firmeza, en forma enérgica, es poner las cosas en su lugar. No poner las cosas tan blanditas”, aseguró.

Además, afirmó que “me parece que el Gobierno de Chile, nuestro Gobierno, tiene que tomar cartas en el asunto, en el sentido de que tenemos que estar más vigilantes, más atentos. Nadie quiere generar un conflicto mayor con Argentina”.

“La diplomacia tiene que estar a la altura de enfrentar esta ofensiva de Argentina y no entregarnos tan fácil con respecto a lo que está pidiendo el apoyo que está pidiendo Milei para las Malvinas”, añadió.

Asimismo, sentenció que “yo creo que hay que buscar una fórmula diplomática que permita enfrentar este tipo de declaraciones continuas, que después no quedan en nada, y después se lavan las manos los argentinos”.

“Aquí tiene que haber de parte de Chile una estrategia para enfrentar esta campaña ofensiva de Argentina, porque si nosotros nos ponemos en una posición de dureza, vamos a poder enfrentar mejor estas cosas, pero no sigamos poniendo la otra mejilla”, finalizó.

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