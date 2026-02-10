Senador Macaya y Ley de Sala Cuna: "El Presidente Boric optó por mentirle al país"

El senador de la UDI, Javier Macaya, criticó con dureza al Presidente Gabriel Boric quien en la jornada del lunes insistió en que el gremialismo sigue trabando la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal.

“A esta altura no tengo más que creer que el Presidente Boric optó por mentirle al país respecto a este tema. Y actuar con muy poca honestidad respecto a instalar que la UDI habría bloqueado el avance de este proyecto ley”, aseguró Macaya en entrevista con Radio Duna.

Y agregó que “este es el único gobierno en el mundo que tiene 48 meses para despachar un proyecto así de complejo y se acuerda de este cuando lleva 47 semanas y media, y le faltan pocos días para terminar el año y empezar el receso legislativo”.

“Creo que están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores”, apuntando que “acá hay un tema de contenido, no vamos a firmar un cheque en blanco a un proyecto mal calculado”, añadió el senador.

“Nosotros queremos legislar, queremos reforma, pero bien hecha y sostenible, la prisa del gobierno no puede terminar siendo algo que se pague en un proyecto mal hecho que lo paguen las pymes, y entre legislar mal y legislar bien, nosotros siempre hemos elegido hacerlo bien”, agregó.

Macaya, además apuntó que “no se puede cerrar el tema sin resolver el financiamiento, la gestión, y cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas”, enfatizando que “universalizar un beneficio de estas características exige responsabilidad, exige saber qué está haciendo con los casi mil millones de dólares”.

Finalmente, el senador de la UDI apuntó que “legislar bien requiere discusión seria, no un apuro antes del receso y mal planificado. Yo creo que eso es lo que hizo el Gobierno, eso no es bloquear, eso es exigir números serios, financiamiento responsable, y no culpar a la oposición antes de corregir sus propios proyectos y conversarlos bien”.

