Senador Macaya respalda alza de combustibles y defiende a Kast: “Decir la verdad sin anestesia”

El senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, manifestó su apoyo a la postura adoptada por la administración de José Antonio Kast respecto al incremento en el precio de los carburantes. El parlamentario resaltó la importancia de que el mandatario actúe con transparencia frente a la ciudadanía, considerando el crítico estado de las finanzas públicas que heredó el actual gobierno.

En una conversación con Radio Agricultura, el legislador gremialista argumentó que la decisión de traspasar los costos a los consumidores era inevitable debido al compromiso de las arcas fiscales. Según su análisis, no aplicar estas alzas pondría en riesgo la respuesta estatal ante futuras crisis energéticas. "El problema es que la gradualidad lo que te hubiese significado es que, si esto se extiende en el futuro, probablemente Chile no hubiese tenido la capacidad de responder mañana cuando venga el tema de la luz, cuando venga el tema del gas, cuando tengamos que ver un nuevo subsidio a la parafina o el transporte público", advirtió Macaya.

A pesar de reconocer el impacto directo en la economía doméstica, el senador subrayó que la honestidad política es prioritaria en el contexto actual. "duele en el bolsillo, duele en la vida diaria, pero en esto decir la verdad sin anestesia es demasiado importante", sostuvo el parlamentario, quien además denunció que "este gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por cuatro años de gasto irresponsable".

Durante la entrevista, Macaya también se refirió a las críticas provenientes de los sectores opositores, contrastando la actitud del oficialismo con la de sus adversarios. "mientras la izquierda quizás pueda preferir incendiar la calle, yo creo que el oficialismo, los que estamos apoyando al gobierno, es importante apagar este incendio con medidas reales y responsables", sentenció el legislador.

Respecto al escenario internacional y su repercusión local, el senador mostró empatía con la situación de los trabajadores chilenos, aunque anticipó tiempos difíciles. "Sin lugar a duda, los chilenos en ese sentido son gente seria, son gente trabajadora y no lo están pasando bien y no lo van a pasar bien en las próximas semanas y por eso la esperanza de que la guerra pueda terminar y voy a ser de los primeros de ir a exigir al Gobierno aplicar todas las medidas cuando el conflicto bélico termine para que los precios vuelvan a estabilizarse", añadió.

Finalmente, el representante de la UDI abordó el descenso de José Antonio Kast en los sondeos de opinión pública tras sus primeras semanas en La Moneda. Macaya le restó dramatismo a las cifras, señalando que "él lo ha dicho siempre en su trayectoria política y a mí eso me identifica mucho, que las encuestas son un termómetro de un momento". En esa línea, enfatizó que "el político no puede actuar solo en función de lo que es popular en cada momento" y concluyó que "hay momentos en que el bien común exige sacar adelante medidas que quizás puedan ser impopulares, y es el deber del gobernante".

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