Senador Longton cuestiona falta de trabajo prelegislativo por parte del Gobierno en la reforma de seguridad

El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó que la reforma constitucional en seguridad del Gobierno se anunciara "sin un texto terminado" y sin socializarla antes con las bancadas, lo que -advirtió- pone en riesgo los cuatro séptimos requeridos en el Senado.

“Yo creo que primero hay que tener el contenido del proyecto, socializarlo y después hacer el anuncio comunicacional”, criticó el legislador por la región de Valparaíso en entrevista con radio Agricultura.

Añadió que “no anteponer lo comunicacional al contenido a un buen proyecto o al contenido del proyecto debidamente socializado por la bancada”.

“Cuando a uno lo invitan a una actividad, uno entiende que el proyecto ya está ok, que está debidamente socializado, conversado con las distintas bancadas, y eso es un trabajo prelegislativo previo que se hace siempre y en este caso no se hizo. Estábamos en blanco y sin un texto terminado”, criticó.

Finalmente, Longton advirtió en referencia a los 29 votos requeridos en el Senado que “si no tienes los votos en tu sector, difícilmente los va a tener el frente y acá necesitas cuatro séptimos”, y agregó que “me parece que falta un trabajo prelegislativo intenso”, concluyó.

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