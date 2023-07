Senador Latorre no asistió por "un tope en la agenda" a reunión de presidentes de partidos oficialistas

“Un tope en la agenda” fue la explicación que dio el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, tras no asistir a una nueva reunión entre partidos oficialistas. Esto, en medio de los cuestionamientos a RD por el caso convenios.

Actividades paralelas con comités del Senado habrían impedido su llegada hasta la sede del Partido Socialista, en donde se realizó el encuentro de los presidentes de colectividades del oficialismo.

Sin embargo, según otras versiones, Latorre tampoco habría asistido a dichas reuniones con las comitivas. En su reemplazo, hasta el PS llegó la tesorera de RD, Sofía Valenzuela.

Una vez finalizada la reunión, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, reconoció tener diferencias en la forma en que RD ha manejado la crisis del caso convenios.

La timonel del PPD además señaló que “nosotros le hemos planteado al presidente de RD nuestras aprensiones. No por los casos que han salido a goteo, porque no todos tienen relación directa con el partido, sino porque creemos que hay que trabajar con más espíritu de cuerpo en esta crisis ya que hemos tenido algunas desavenencias”.

Respecto a los temas tratados en la reunión oficialista, la ex subsecretaria de economía agregó que "la relación con RD ha tenido algunos puntos de quiebre por cierto, pero no por el caso convenios propiamente tal, sino porque nosotros en su minuto planteamos trabajar colectivamente las soluciones y los pasos que se iban a dar y en eso hemos sentido que RD ha jugado un poco solo cuando planteó la comisión investigadora. Pero esos son disensos dentro de una estrategia para abordar el tema".

Luego añadió que "aquí lo que hay que hacer es ponernos todos detrás de la ética, de mejorar las prácticas, de acompañar al gobierno y poner los antecedentes ante la justicia, no de sacar cuentas, no de pelearnos con RD, no de pelearnos con algún otro sino de sacar adelante estos temas para poder a volver a contar con la fe pública de los ciudadanos y por otra parte, poder despejar estos temas de la agenda y poder abocarnos a los temas que le importan a la ciudadanía".

Quienes sí asistieron de manera presencial a la cita oficialista fueron los dirigentes de Apruebo Dignidad, Lautaro Carmona (PC); Diego Ibáñez (CS); Marco Velarde (Com); Sofía Valenzuela (RD); Jaime Mulet (FRVS). Mientras que por Socialismo Democrático asistió, Paulina Vodanovic (PS); Natalia Piergentili (PPD) y de manera telemática Leonardo Cubillos (PR) y Juan Carlos Urzúa (PL).

De esta manera se suma una polémica más a la coalición de gobierno, donde se está investigando eventuales irregularidades en el financiamiento de fundaciones a fines a Revolución Democrática.

PURANOTICIA