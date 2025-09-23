Senador Lagos Weber respalda eventual pronunciamiento de Presidente Boric sobre Michelle Bachelet en la ONU: "Está en todo su derecho"

El senador y parte de la delegación chilena en Estados Unidos, Ricardo Lagos Weber abordó los detalles de la alocución que el Presidente Gabriel Boric dará hoy ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas.

En entrevista con Radio Infinita, el legislador manifestó que “el Presidente va a ratificar lo que ha venido diciendo el último tiempo en su mirada internacional, que se reduce al fortalecimiento del sistema multilateral, la defensa de la democracia (…) va a ratificar la necesidad del respeto a los derechos humanos y habrá una bajada de lo que ocurre en Gaza”.

“Quiero decir que este tema de Gaza es el tema más presente que hay hoy día acá, en la Asamblea General. Tú ves que ya hay cuatro países más que han reconocido al Estado palestino. Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Francia, Australia, Canadá y Portugal”, señaló el senador.

“El caso del Reino Unido es un ejemplo muy fuerte de lo que representa para Netanyahu. Eso refleja un aislamiento y una mirada más global respecto de lo que está ocurriendo en esa zona. Y eso, yo creo que el Presidente va a ratificar su mirada, así como también insistir en la necesidad de respetar las reglas internacionales y velar por la estabilidad del sistema”, agregó.

Consultado por una eventual señal de apoyo del mandatario a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Lagos Weber dijo que “si lo hace está en todo su derecho, y si no lo hiciera esto está instalado a nivel de sistemas, de las conversaciones, algunos la ven con extremados buenos ojos”.

Respecto de las dudas que surgieron en la oposición respecto del apoyo a la expresidenta, Lagos Weber expresó que “algunos pueden tener matices por el año electoral”.

