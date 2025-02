Senador Lagos Weber reconoce que “Bachelet está sometida a una gran presión” y añade que “tampoco está obligada a ser candidata”

Ricardo Lagos Weber aseguró que la expresidenta Michelle Bachelet “está sometida a mucha presión”. El ex vocero de gobierno y cercano a la exmandataria aseguró que “ella es muy buena para soportar las presiones, tampoco está obligada a ser candidata”.

“Hace alrededor de dos meses yo hablé con ella. Ella ha sido muy categórica en decir que no está de candidata, esperando que nosotros resolvamos ese tema. Creo que ella está sometida a mucha presión en esta materia. Entiendo por qué está la presión, pero creo que es una presión bien fuerte. De nuestra conversación, lo que yo vi, es que ella está esperando que sean otros los que asuman, o asumamos, y lo digo no como candidato, sino que nosotros como sector”, aseguro el senador Ricardo Lagos Weber en entrevista con el diario La Tercera.

Ahondando en el tema comentó: “Creo que Bachelet está sometida a una gran presión y nosotros no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos. Ella es muy buena para soportar las presiones, tampoco está obligada a ser candidata. Hay que asumir un poco más”.

Lagos Weber agregó que “no sé si es adecuado exigirle a alguien que ya cumplió con creces con Chile y que además ha dicho que prefiere no ser candidata. Es como no escuchar lo que nos está diciendo. Debemos hacer ese esfuerzo, que cuesta más parece, de generar un recambio. Ahí es cuando digo que es exigirle mucho a la Presidenta, porque si ganamos, la hicimos, pero si perdemos, ¿qué? ¿La vamos a ir a buscar por cuarta vez?”

Consultado de si cree que lograrán convencer a Michelle Bachelet, el senador señaló que “al menos de lo que yo he visto, oído y conversado con ella, creo que el escenario es que ella ha dicho que no es candidata, pero, y aquí no creo estar cometiendo ningún pecado, no he visto un cierre definitivo de esa puerta”.

Sobre su apoyo a Carolina Tohá, Lagos Webes lo justificó en que “yo entiendo que la Presidenta Bachelet ha dicho que no quiere ser candidata, que no anda buscando una tercera magistratura. Yo he sido explícito en apoyar a Carolina Tohá. Me pueden contrarrestar con que en los números no marca, está perfecto, yo veo eso, pero desde el punto de vista de las voluntades políticas de mi sector, ella es la que reúne las preferencias”.

PURANOTICIA