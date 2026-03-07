Senador Lagos Weber recibe reconocimiento por su labor legislativo tras 16 años en el Senado

El actual vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, recibió un importante reconocimiento de la Biblioteca del Congreso Nacional, el cual consiste en la elaboración de un documento digital que recopila su labor como legislador, tanto en su primer período entre los años 2010 y 2018, en representación de la extinta circunscripción senatorial “V Costa” y entre 2018 y 2026, representando a toda la región de Valparaíso, documento que quedará archivado de manera digital en la plataforma “Labor Parlamentaria” de la BCN (Biblioteca del Congreso Nacional), junto a la entrega de un galvano recordatorio de madera de raulí, que contiene un código QR con dicho archivo digital.

Luego de repasar lo que han sido sus últimos 16 años como legislador en sus dos períodos, tanto por las provincias de Valparaíso, San Antonio y los territorios insulares de Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández, en su primer ciclo, y por la región de Valparaíso en su conjunto, durante los últimos ocho años, el parlamentario valoró la oportunidad que le dieron sus electores de representarlos en el Congreso Nacional, junto con presentar y apoyar diversas iniciativas de ley.

“Creo que el Congreso es un lugar privilegiado para trabajar en Chile, desde el punto de vista que uno tiene la capacidad de influir en las decisiones, de marcar una pauta. Se hace carne el principio democrático, en el cual los ciudadanos le dicen a uno que los represente. En mi caso, tuve la fortuna de contar con el apoyo ciudadano con dos sistemas electorales distintos; la primera vez, quizás ayudado no tanto por mis condiciones personales, sino tal vez, por mi nombre y apellido, Ricardo Lagos, hijo de un gran Presidente, o por lo menos, para una parte importante de los chilenos (…) Pero lo que me llena de satisfacción es que me eligieron por segunda vez, y esa elección ya es personal, porque después de haber ejercido el cargo por ocho años, los chilenos ya se formaron una opinión sobre mi persona, entonces, desde el punto de vista personal y desde esta corporación, fue un privilegio trabajar acá y lo disfruté muchísimo”, reconoció el parlamentario.

A juicio de Lagos Weber y de muchos de sus pares, uno de sus principales sellos en el parlamento fue su capacidad para llegar a acuerdos en sus diversos temas y proyectos de ley que requerían de importantes apoyos para que pudieran despacharse a ley de la República. “Yo soy un acuerdista, de joven y nunca he creído que las cosas son aquí y ahora, como yo quiero. Las mejores cosas que ha tenido Chile, han sido por acuerdos, en general, y en política hablando. De los últimos momentos buenos, para mí, fue haber sacado la última reforma previsional, un par de reformas tributarias, habernos puesto de acuerdo sobre política exterior, en un minuto en que hubo un desencuentro; creo que esos son temas que a me apasionan y me interpretan. El haber hecho mucho trabajo territorial, sobre todo pre estallido, y el contacto con el ciudadano y ciudadana del día a día, siempre es un cable a tierra bien importante”, concluyó.

Alguno de las iniciativas e hitos del Senador Ricardo Lagos Weber en sus 16 años como parlamentario, fue su apoyo a diversas causas que se convirtieron en ley, como la despenalización del aborto en tres causales, el Acuerdo de Unión Civil y el matrimonio igualitario, en materias de género; su apoyo a la gratuidad universal en la Educación Superior, el proyecto de ley para otorgar gratuidad en abdominoplastías para mujeres en el sistema público (guatita delantal), la ley de equidad de género, las normas de paridad de género en elecciones, el reconocimiento al Día de la Apraxia del Habla Infantil para el reconocimiento de las familias de niños con esta condición, la ley cholito, ley de cabotaje para embarcaciones con bandera extranjera, y en el último período, su apoyo a la ley de royalty minero, la reducción de la jornada laboral a 40 Horas, entre otras importantes iniciativas.

En otras temáticas ciudadanas, recordado fue su apoyo a diversas causas sociales, como su apoyo a los pescadores en contra de la ley de pesca, o su rechazo a la construcción del Mall en el sector de Barón y las torres de edificios del proyecto inmobiliario en el Barrio O´higgins de Valparaíso; la creación de la rebaja en la tarifa del transporte público al adulto mayor; su incondicional apoyo a la actividad portuaria, tanto en Valparaíso como en San Antonio, su respaldo a iniciativas vinculadas a la diversidad de género, y su apoyo a iniciativas impulsadas por la ciudadanía, como las mociones para crear la comuna de Placilla de Peñuelas, o la región de Aconcagua.

PURANOTICIA